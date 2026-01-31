Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi ve Milan Skriniar'ın yanına Marcos Senesi düşünüldü. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 28 yaşındaki Marcos Senesi için resmen temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: MARCOS SENESI TRANSFERİ!

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde sonrasındaki hamlesi Marcos Senesi oldu! An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi; gelecek yaz Jayden Oosterwolde'nin ayrılığına izin vermeye hazırlanırken, alternatif olarak da Arjantinli Marcos Senesi'yi belirledi ve sözleşmesi sona ermek üzere olan deneyimli stoper için teklif sürecine girişti. Halihazırda Bournemouth ile iyi performanslar gösteren Marcos Senesi'ye, Juventus gibi Avrupa devleri de talip olmuş ve Arjantinli savunmacı için bilgi toplamaya başlamıştı.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA HATTI MILAN SKRINIAR VE MARCOS SENESI OLARAK KURGULANDI

Marcos Senesi'nin uygun bir imza parasıyla birlikte Süper Lig'e olumlu yaklaşacağını gözeten Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon için Milan Skriniar ve Marcos Senesi tandemine odaklandı! Ayrıca da sarı lacivertli yöneticiler, bu ikilinin birkaç yıl üst düzey performans vereceğini ve ligi domine edeceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ MARCOS SENESI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcos Senesi, bu sezon Bournemouth ile 24 maça çıkmış ve 4 asist yapmıştı. Son olarak da Arjantinli stoper, bu takvim yılında 2015 dakika süre almıştı.