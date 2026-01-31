Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Marcos Senesi düşünülüyor. Fenerbahçe yönetimi; Jayden Oosterwolde'nin ayrılığı sonrasında, Milan Skriniar ve Marcos Senesi tandemiyle yola devam etmek istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 20:39

Fenerbahçe'den transferde sürpriz bir hamle geldi ve Milan Skriniar'ın yanına Marcos Senesi düşünüldü. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 28 yaşındaki Marcos Senesi için resmen temaslara başladı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: MARCOS SENESI TRANSFERİ!

Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde sonrasındaki hamlesi Marcos Senesi oldu! An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi; gelecek yaz Jayden Oosterwolde'nin ayrılığına izin vermeye hazırlanırken, alternatif olarak da Arjantinli Marcos Senesi'yi belirledi ve sözleşmesi sona ermek üzere olan deneyimli stoper için teklif sürecine girişti. Halihazırda Bournemouth ile iyi performanslar gösteren Marcos Senesi'ye, Juventus gibi Avrupa devleri de talip olmuş ve Arjantinli savunmacı için bilgi toplamaya başlamıştı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA HATTI MILAN SKRINIAR VE MARCOS SENESI OLARAK KURGULANDI

Marcos Senesi'nin uygun bir imza parasıyla birlikte Süper Lig'e olumlu yaklaşacağını gözeten Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon için Milan Skriniar ve Marcos Senesi tandemine odaklandı! Ayrıca da sarı lacivertli yöneticiler, bu ikilinin birkaç yıl üst düzey performans vereceğini ve ligi domine edeceğini düşünüyor.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!

FENERBAHÇE'NİN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ MARCOS SENESI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcos Senesi, bu sezon Bournemouth ile 24 maça çıkmış ve 4 asist yapmıştı. Son olarak da Arjantinli stoper, bu takvim yılında 2015 dakika süre almıştı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın yanına Arjantinli stoper: Sözleşmesi sona eriyordu!

Sıkça Sorulan Sorular

BOURNEMOUTH MARCOS SENESI'Yİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Kırmızı siyahlılar, Marcos Senesi için Feyenoord ile 15 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!
Eyüpspor'dan haftalar sonra Süper Lig galibiyeti: Son dakikalarda art arda goller!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.