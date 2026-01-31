Eyüpspor'dan haftalar sonra Süper Lig galibiyeti: Son dakikalarda art arda goller!

Alanyaspor'un Güven Yalçın (3) ile hızlıca öne geçtiği mücadelede, Eyüpspor'dan zorlu bir geri dönüş geldi. Esasen ise Atila Gerin ile son dönemde daha dengeli performanslar sergileyen Eyüpspor; Talha Ünvan (49), Raux Yao (86) ve Prince Ampem (90+4) ile skor tabelasını değiştirdi ve beş hafta sonra 3-1 kazanarak 18 puana ulaştı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie).

İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok.

Goller: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90+4 Ampem (İkas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor), Dk. 48 Ruan, Dk. 68 Aliti (Corendon Alanyaspor).