Galatasaray'da Sane şoku! Yıldız futbolcunun sakatlandığı duyuruldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Leroy Sane şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkularak sakatlanan Sane ile ilgili sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

Galatasaray, Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sane’nin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.