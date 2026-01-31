Menü Kapat
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan orta sahaya önemli transfer hamleleri gelirken, Galatasaray ise piyasa değeri bazında geride kaldı. Zira Fenerbahçe ve Beşiktaş, son transferlerle birlikte Süper Lig'in en değerli orta sahalarına sahip olmuş oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!
Fenerbahçe Matteo Guendouzi'yi, Beşiktaş da Kristjan Astllani'yi transfer ederken; Galatasaray ise kış döneminde yeni bir orta saha hamlesi yapmamıştı. Süreçten hareketle Fenerbahçe ve Beşiktaş orta sahasındaki rakamlar güncellenirken, Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar arka planda kaldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİNDEN SONRA SÜPER LİG'DEKİ EN DEĞERLİ ORTA SAHALAR

1 - Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

2 - Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

3 - Edson Alvarez | Fenerbahçe | 22 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

4 - Gabriel Sara | Galatasaray | 20 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

5 - Marco Asensio | Fenerbahçe | 15 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

6 - Kristjan Astllani | Beşiktaş | 13 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

7 - İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 13 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

8 - Lucas Torreira | Galatasaray | 12 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

9 - Wilfried Ndidi | Beşiktaş | 10 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

10 - Ernest Muçi | Trabzonspor | 9 Milyon Euro

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTEMİŞTİ

Galatasaray orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Inter ile bonservis konusunda anlaşamamıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMI KİM?
Galatasaray; orta sahadaki negatif sürece rağmen, 324.3 milyon Euroluk değeriyle ligin en pahalı takımı konumunda.
