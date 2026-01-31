Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!

Fenerbahçe Matteo Guendouzi'yi, Beşiktaş da Kristjan Astllani'yi transfer ederken; Galatasaray ise kış döneminde yeni bir orta saha hamlesi yapmamıştı. Süreçten hareketle Fenerbahçe ve Beşiktaş orta sahasındaki rakamlar güncellenirken, Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar arka planda kaldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİNDEN SONRA SÜPER LİG'DEKİ EN DEĞERLİ ORTA SAHALAR

1 - Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 Milyon Euro

2 - Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 Milyon Euro

3 - Edson Alvarez | Fenerbahçe | 22 Milyon Euro

4 - Gabriel Sara | Galatasaray | 20 Milyon Euro

5 - Marco Asensio | Fenerbahçe | 15 Milyon Euro

6 - Kristjan Astllani | Beşiktaş | 13 Milyon Euro

7 - İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 13 Milyon Euro

8 - Lucas Torreira | Galatasaray | 12 Milyon Euro

9 - Wilfried Ndidi | Beşiktaş | 10 Milyon Euro

10 - Ernest Muçi | Trabzonspor | 9 Milyon Euro

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTEMİŞTİ

Galatasaray orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istemiş ama Inter ile bonservis konusunda anlaşamamıştı.