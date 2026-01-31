Fenerbahçe'nin yeni forvetinin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif transferi için geri sayım başladı. Esasen ise sarı lacivertliler, 19 yaşındaki golcüyle her konuda anlaştı ve bu geceye uçak ayarladı.

FENERBAHÇE'DE SIDIKI CHERIF TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Sidiki Cherif, bu gece İstanbul'a gelecek! Halihazırda hem Fransız forvetle hem de kulübü Angers ile anlaşan Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferini yakın zamanda resmen duyuracak.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ SIDIKI CHERIF'İN PERFORMANSI

Bu sezon Angers formasıyla 20 resmi maçta mücadele eden 19 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları sarsmıştı.