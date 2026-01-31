Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınıyor mu? Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu "Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Mosturoğlu, stadyumun taşınmasının mümkün olmadığını belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
14:48
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
14:48

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'ndan konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medyada tartışılan 'Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi taşınıyor' iddialarına yanıt verdi. Mosturoğlu iddiaları yalanlayarak "Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olacaktır" dedi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı taşınıyor mu? Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi

"BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Mosturoğlu, "Fenerbahçe stadının taşınması konusu, Sosyal medyada çokça tartışıldı. Fenerbahçe Stadyumu’nun taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece bu stat, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır. Biz devletten stat almadık, tam tersine kendimize ait olan stadı devlete verip, üstüne de inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzüğümüz gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat, ilelebet bizim olacaktır" ifadelerini kullandı.

