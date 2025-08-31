Bayburt'ta tavşanlar tekme tokat birbirine girdi! O anlar kameraya yansıdı

Uzun bacakları, iri gövdeleri, büyük kulakları ve hızlı koşma yetenekleriyle tanınan yaban tavşanları, Bayburt’un Aydıntepe ilçesi kırsalında görüntülendi.

Karşı karşıya gelen iki yaban tavşanı arka ayaklarının üzerine kalkarak birbirlerine darbeler vurdu. İkisinin de mücadelesi, adeta bir boks maçını andırırken, o anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BÖLGE VE EŞ MÜCADELESİ

Görüntülerde, tavşanlardan birinin aldığı darbeler sonrası kaçtığı, diğerinin ise peşinden kovaladığı görülüyor.

Uzmanlar, bu tür kavgaların genellikle bölge ve eş mücadelesi nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor.