Bu akşam maç var mı 6 Aralık? Bugünü karşılaşmaları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı da belli oldu. Nefes kesen maçlar bu akşam oynanacak.
Başakşehir - Fenerbahçe | 13:00 | FB TV
Mardin 1969 - Bursaspor | 13:00 | As TV, BursaBi Kanal
1461 Trabzon - Adanaspor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Ankara Demir - Aksaray Bld. | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Kepez Bld. - Elazığspor | 13:00 | Sıfır TV
Sincan Bld - Altınordu | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Etimesgut Bld. - Edirnespor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Kilis Bld. - Erciyes 38 FK | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Ağrı 1970 - Karaköprü Bld. | 13:00 | Sıfır TV Youtube
12 Bingölspor - Niğde Bld. | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Fatsa Bld. - Zonguldakspor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Kdz Ereğli Bld. - Y.Amasyaspor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Bozokspor - 52 Orduspor | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Artvin Hopa - Karabük İY | 13:00 | Sıfır TV Youtube
Serik Bld. - Keçiörengücü | 13:30 | TRT Spor, Bein Sports 2
Mersin İY - Arnavutköy Bld. | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Somaspor - Menemenspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Y.Malatyaspor - Isparta 32 Spor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Erbaaspor - 24 Erzincanspor | 14:00 | Sıfır TV Youtube
İnegölspor - Adana 01 FK | 14:00 | Sıfır TV Youtube
Eyüpspor - Kayserispor | 14:30 | Bein Sports 1
Bochum - Arminia Bielefeld | 15:00 | Tivibu Spor 4
Kaiserslautern - Dynamo Dresden | 15:00 | Tivibu Spor 3
Paderborn - Elversberg | 15:00 | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
Arsenal - Liverpool (Kadınlar) | 15:00 | W-Sport
Kestel Çilek Spor - Galata Spor | 15:00 | Sıfır TV
Beykoz İshaklı Spor - İnegöl Kafkas | 15:00 | Sıfır TV Youtube
İnkılap FK - Yıldırımspor | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Nazilli Bld. - İzmir Çoruhlu FK | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Uşakspor - Alanya 1221 | 15:00 | Sıfır TV Youtube
Afyonspor - Sökespor | 15:00 | Bi Kanal
Aston Villa - Arsenal | 15:30 | Bein Sports 3, Bein Connect
Villarreal - Getafe | 16:00 | S Sport, S Sport Plus
Ümraniyespor - Amedspor | 16:00 | TRT Spor, Bein Sports 2
Zira - Karabağ | 16:00 | CBC Sport
Montpellier - Pau FC | 16:00 | Bein Sports Max 2
Roma - Juventus (Kadınlar) | 16:30 | W-Sport
Konyaspor - Ç.Rizespor | 17:00 | Bein Sports 1
Sassuolo - Fiorentina | 17:00 | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
Bucaspor - Ankaragücü | 17:00 | Bi Kanal
Şanlıurfaspor - Karaman FK | 17:00 | Sıfır TV
Altay - Eskişehir Anadolu Spor | 17:00 | Sıfır TV Youtube
Augsburg - Bayer Leverkusen | 17:30 | Tivibu Spor 3, S Sport Plus
Köln - St. Pauli | 17:30 | Tivibu Spor 4, S Sport Plus
Heidenheim - Freiburg | 17:30 | S Sport Plus
Stuttgart - Bayern Münih | 17:30 | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
Wolfsburg - Union Berlin | 17:30 | S Sport Plus
Bournemouth - Chelsea | 18:00 | Bein Sports Max 1
Everton - Nottingham Forest | 18:00 | Bein Connect
Manchester City - Sunderland | 18:00 | Bein Sports 3
Newcastle - Burnley | 18:00 | Bein Connect
Tottenham - Brentford | 18:00 | Bein Sports Max 2
Alaves - Real Sociedad | 18:15 | S Sport, S Sport Plus
Heerenveen - PSV | 18:30 | Tivibu Spor
Esenler Erokspor - Sakaryaspor | 19:00 | TRT Spor, Bein Sports 2
Nantes - Lens | 19:00 | Bein Connect
Bornova 1877 - Tire 2021 | 19:00 | Sıfır TV
Rams Başakşehir - Fenerbahçe | 20:00 | Bein Sports 1
Inter - Como | 20:00 | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
Real Betis - Barcelona | 20:30 | S Sport, S Sport Plus
Leipzig - Eintracht Frankfurt | 20:30 | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
Leeds United - Liverpool | 20:30 | Bein Sports 3
Fortuna Sittard - Ajax | 20:45 | Tivibu Spor 3, S Sport Plus
Toulouse - Strasbourg | 21:00 | Bein Sports 4
Dunkerque HB - St. Etienne | 22:00 | Bein Sports 2
Darmstadt 98 - Karlsruhe | 22:30 | Tivibu Spor 4
Verona - Atalanta | 22:45 | S Sport 2, Tivibu Spor 1, S Sport Plus
Athletic Bilbao - Atletico Madrid | 23:00 | S Sport, S Sport Plus
Feyenoord - Zwolle | 23:00 | Tivibu Spor 2, S Sport Plus
Kilmarnock - Glasgow Rangers | 23:00 | S Sport Plus
PSG - Rennes | 23:05 | Bein Sports 4
Famalicao - Braga | 23:30 | Tivibu Spor 3