Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir IQ seviyesi ile İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu. Zeka seviyesi ile ilk sıraya yerleşen şehir ise herkesi şaşkına uğrattı. Zira dünya çapında ün yapmış üniversitelere ev sahipliği yapan İstanbul ve Ankara listede daha alt sıralarda yer aldı. İşte IQ seviyesi en yüksek olan iller…
Türkiye’nin en zeki illerini ortaya çıkaran çalışma, 81 ilde 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Anket sonucunda ise zeka seviyesi ile dikkat çeken 21 il belli oldu. Listede beklendiği üzere büyükşehirler yoğun şekilde yer alırken, IQ seviyesi en yüksek şehirler arasında ilk sıraya yerleşen il dikkat çekti…
21 NUMARA BARTIN
102.13
102.14
102.32
18 NUMARA KONYA
102.36
102.37
102.52
102.58
102.68
102.82
103.29
11 NUMARA TRABZON
103.37
10 NUMARA KIRKLARELİ
103.38
9 NUMARA BURSA
103.47
8 NUMARA BALIKESİR
103.59
7 NUMARA KOCAELİ
103.85
6 NUMARA İSTANBUL
104.02
5 NUMARA ÇANAKKALE
104.02
4 NUMARA MUĞLA
104.12
3 NUMARA İZMİR
104.51
2 NUMARA ANKARA
104.91
1 NUMARA ESKİŞEHİR
105.20