SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir IQ seviyesi ile İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı

Aralık 06, 2025 12:14
1
Türkiye’nin en zeki illeri

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu. Zeka seviyesi ile ilk sıraya yerleşen şehir ise herkesi şaşkına uğrattı. Zira dünya çapında ün yapmış üniversitelere ev sahipliği yapan İstanbul ve Ankara listede daha alt sıralarda yer aldı. İşte IQ seviyesi en yüksek olan iller…

2

Türkiye’nin en zeki illerini ortaya çıkaran çalışma, 81 ilde 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Anket sonucunda ise zeka seviyesi ile dikkat çeken 21 il belli oldu. Listede beklendiği üzere büyükşehirler yoğun şekilde yer alırken, IQ seviyesi en yüksek şehirler arasında ilk sıraya yerleşen il dikkat çekti…

3

TÜRKİYE’NİN EN ZEKİ İLLERİ

21 NUMARA BARTIN

102.13

4

20 NUMARA DENİZLİ

102.14

5

19 NUMARA RİZE

102.32

6

18 NUMARA KONYA

102.36

7

17 NUMARA UŞAK

102.37

8

16 NUMARA KARAMAN

102.52

9

15 NUMARA YALOVA

102.58

10

14 NUMARA ZONGULDAK

102.68

11

13 NUMARA TEKİRDAĞ

102.82

12

12 NUMARA ANTALYA

103.29

13

11 NUMARA TRABZON

103.37

14

10 NUMARA KIRKLARELİ

103.38

15

9 NUMARA BURSA

103.47

16

8 NUMARA BALIKESİR

103.59

17

7 NUMARA KOCAELİ

103.85

18

6 NUMARA İSTANBUL

104.02

19

5 NUMARA ÇANAKKALE

104.02

20

4 NUMARA MUĞLA

104.12

21

3 NUMARA İZMİR

104.51

22

2 NUMARA ANKARA

104.91

23

1 NUMARA ESKİŞEHİR

105.20

