Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İlk sıradaki şehir IQ seviyesi ile İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu. Zeka seviyesi ile ilk sıraya yerleşen şehir ise herkesi şaşkına uğrattı. Zira dünya çapında ün yapmış üniversitelere ev sahipliği yapan İstanbul ve Ankara listede daha alt sıralarda yer aldı. İşte IQ seviyesi en yüksek olan iller…