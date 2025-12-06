Eşini balta ile öldürdü, banyoda kazdığı çukura gömdü! Vahşet böyle ortaya çıktı

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evde tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. 77 yaşındaki B.S, 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi korkunç şekilde katlettiği ortaya çıktı. Eşinin başına balta ile vurarak katleden caninin yaptıkları dehşete düşürdü. Yaşlı adamın öldürdüğü kadını banyodaki çukura gömdüğü ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Kadından haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri eve giderek B.S. ile görüştü. Jandarma ekiplerinin sorgusu sonrası B.S. eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayda hayatını kaybeden Meliha S'nin ve kendisini öldüren eşinin ikinci evliliği olduğu ortaya çıktı.

"EVİN İÇİNE GÖMMÜŞ"

Gökdere Mahalle Muhtarı Süleyman Baltacı, yaşananları anlatarak "Dün akşam saatlerinde mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. Bir vatandaş eşini öldürdü. Bir cisimle kafasına vurularak öldüğü düşünülüyor. Adli tıp sonuçları neyi gösterirse devletimizin gerekli işlemleri başlatacağını düşünüyor. Birkaç gün önce kızları annelerine ulaşamayınca olay ortaya çıkıyor. Evin içerisine gömmüş" dedi.