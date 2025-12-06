Menü Kapat
TGRT Haber
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eşini balta ile öldürdü, banyoda kazdığı çukura gömdü! Vahşet böyle ortaya çıktı

Hatay'da yaşlı adamın eşine yaptıkları kan dondurdu. 77 yaşındaki B.S, eşini baltayla katlettikten sonra evinin banyosunda açtığı çukura gömdü. Yaşanan vahşet çocuklarının annelerinden haber alamamasıyla ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 12:28

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil evde tüyler ürperten bir yaşandı. 77 yaşındaki B.S, 61 yaşındaki eşi Meliha S.'yi korkunç şekilde katlettiği ortaya çıktı. Eşinin başına ile vurarak katleden caninin yaptıkları dehşete düşürdü. Yaşlı adamın öldürdüğü kadını banyodaki çukura gömdüğü ortaya çıktı.

Eşini balta ile öldürdü, banyoda kazdığı çukura gömdü! Vahşet böyle ortaya çıktı

ÇOCUKLARI HABER ALAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Kadından haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri eve giderek B.S. ile görüştü. Jandarma ekiplerinin sorgusu sonrası B.S. eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayda hayatını kaybeden Meliha S'nin ve kendisini öldüren eşinin ikinci evliliği olduğu ortaya çıktı.

Eşini balta ile öldürdü, banyoda kazdığı çukura gömdü! Vahşet böyle ortaya çıktı

"EVİN İÇİNE GÖMMÜŞ"

Gökdere Mahalle Muhtarı Süleyman Baltacı, yaşananları anlatarak "Dün akşam saatlerinde mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. Bir vatandaş eşini öldürdü. Bir cisimle kafasına vurularak öldüğü düşünülüyor. Adli tıp sonuçları neyi gösterirse devletimizin gerekli işlemleri başlatacağını düşünüyor. Birkaç gün önce kızları annelerine ulaşamayınca olay ortaya çıkıyor. Evin içerisine gömmüş" dedi.

Eşini balta ile öldürdü, banyoda kazdığı çukura gömdü! Vahşet böyle ortaya çıktı
