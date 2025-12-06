Fenerbahçe Başakşehir maçında kimler eksik, sakat? Kart cezalııs olan oyuncular

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Başakşehir maçına kısa süre kala Fenerbahçe'de kimler eksik belli oldu.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde bu akşam forma giyemeyecek.

Mert Hakan Yandaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza almasından dolayı bugün forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle bu akşam sahada yer almayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE KİMLER EKSİK, SAKAT?

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.