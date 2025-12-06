Fenerbahçe Başakşehir maçında kimler eksik, sakat? Kart cezalııs olan oyuncular

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Başakşehir maçına kısa süre kala Fenerbahçe'de kimler eksik belli oldu.
Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde bu akşam forma giyemeyecek.
Mert Hakan Yandaş Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza almasından dolayı bugün forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle bu akşam sahada yer almayacak.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalısı Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacak.