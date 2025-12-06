Dünyanın kenarını bul, dünya devi şirketi kap! Ünlü markanın CEO'sundan ilginç yarışma

Dünyaca ünlü giyim markası Columbia Sportswear'ın CEO'su Tim Boyle, düz dünya teorisyenlerini "gezegenin gerçek bitiş noktasını (ucunu/sonunu)" bulup fotoğraflayanlara şirketin tüm varlıklarının verileceğini duyurdu.

"UÇURUMU FOTOĞRAFLA ŞİRKETİ KAP"

Şirketin yeni reklam kampanyası “Expedition Impossible” kapsamında konuşan Boyle, Dünya’nın bir ucu olduğunu ileri sürenlere seslenerek, “Gidin, uçurumu fotoğraflayın ve şirketi alın” ifadelerini kullandı.

Söz verilen varlıklar, Columbia Sportswear’ın milyarlarca dolarlık ana yapısı değil, “The Company, LLC” adlı yaklaşık 100 bin dolar değerindeki ayrı bir şirkete ait.

Ayrıca yarışmacıların, “gezegenin fiziksel ve görünür bir sonunu” gösteren gerçek bir fotoğraf sunması gerekiyor; sıradan uçurumlar kabul edilmeyecek.