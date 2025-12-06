İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan penaltı yorumu: Köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar

Galatasaray, Süper Lig’de 15. haftada evinde Samsunspor’u 3-2 yendi. Osimhen son dakika golünü atarken Samsunspor’un son atağında penaltı beklediği anlar tartışmaya neden oldu. Hakem Mehmet Türkmen devam kararı verirken, başta Samsunspor olmak üzere Süper Lig'den ekipler ve çeşitli futbol otoriteleri Türkmen'in kararına tepki gösterdi. Samsunspor penaltı pozisyonu için peş peşe açıklamalar yapıp TFF’yi istifaya davet etti.

HACIOSMANOĞLU: "GEREKENİ YAPACAĞIM"

Gün içerisinde HTSpor'un yayınına bağlanan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, tartışmalı karara canlı yayında "görülmemiş" sertlikte tepki gösterdi:

"Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım!"