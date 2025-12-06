"KIZARMIŞ PİLAV SENDROMU" NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Tıp literatürüne "Kızarmış Pilav Sendromu" olarak geçen bu durum, genellikle restoranlarda önceden haşlanıp oda sıcaklığında bekletilen, ardından sipariş üzerine tekrar ısıtılan pirinçlerden kaynaklandığı için bu adı almıştır. Ancak ev mutfaklarında da risk aynı derecede yüksektir. Bu sendromun belirtileri, kontamine pilavı yedikten çok kısa bir süre sonra, genellikle 1 ila 5 saat içinde ortaya çıkar. Ani başlayan mide bulantısı ve şiddetli kusma en belirgin semptomlardır. Bazı durumlarda buna ishal de eşlik edebilir. Çoğu insan bu durumu basit bir mide üşütmesi veya "dokunan bir şey" olarak yorumlayıp geçer, ancak Bacillus cereus zehirlenmesi, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için ciddi dehidrasyona ve hastane sürecine yol açabilir.