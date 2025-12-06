Eşini sokak ortasında dakikalarca dövdü! Kadın ağlaya ağlaya yardım istedi: Korkunç anlar kamerada

Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde eşi G.K.'den şiddet gören C.K. isimli kadın ablasının evine sığındı. Kendisine uygulanan şiddetten kaçan kadın ablasının evinde de huzur bulamadı. Cani, kadının ablasının evin önüne gelerek karısıyla bir süre tartıştı. Tartışma sırasında sinirden çılgına dönen adam, karısını tartaklamaya başladı. Bunun üzerine karısı C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.'nın üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı.

KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla karısına vurmaya başladı. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla tekrar darp etmeye devam etti. Yaşanan arbedede yere düşen C.K.'yı bu defa G.K., tekmelemeye devam etti. Bu esnada G.K.'nın "hadi karakola git" diyerek karısına bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafları gözaltına aldıkları ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.