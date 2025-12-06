Menü Kapat
TGRT Haber
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eşini sokak ortasında dakikalarca dövdü! Kadın ağlaya ağlaya yardım istedi: Korkunç anlar kamerada

Afyonkarahisar'da kadına şiddet görüntüleri infiale neden oldu. Eşinden şiddet gören kadın, sığındığı ablasının evinde de kocasından kaçamadı. Karısına tekme, yumruk ve sopayla şiddet uygulayan caninin yaptıkları pes dedirtti. Vicdansızın yere düşen kadının kafasını tekmelediği anlar ise yürekleri sızlattı. İşte korkunç darp görüntüleri...

Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde eşi G.K.'den gören C.K. isimli kadın ablasının evine sığındı. Kendisine uygulanan şiddetten kaçan kadın ablasının evinde de huzur bulamadı. Cani, kadının ablasının evin önüne gelerek karısıyla bir süre tartıştı. Tartışma sırasında sinirden çılgına dönen adam, karısını tartaklamaya başladı. Bunun üzerine karısı C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.'nın üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı.

Eşini sokak ortasında dakikalarca dövdü! Kadın ağlaya ağlaya yardım istedi: Korkunç anlar kamerada

KADIN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla karısına vurmaya başladı. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla tekrar darp etmeye devam etti. Yaşanan arbedede yere düşen C.K.'yı bu defa G.K., tekmelemeye devam etti. Bu esnada G.K.'nın "hadi karakola git" diyerek karısına bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipleri tarafları gözaltına aldıkları ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

