Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Deniz ticaretinde tarihi kasım: 46,8 milyon tonla rekor kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 46 milyon 863 bin 236 ton olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayları arasında tüm zamanların yük elleçlemesi rekorunu kırdık." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 13:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir , Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı kasım ayı istatistiklerini değerlendirdi. 'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, "Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 46 milyon 863 bin 236 ton olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayları arasında tüm zamanların yük elleçlemesi rekorunu kırdık. Ocak-Kasım döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 503 milyon 413 bin 154 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

Deniz ticaretinde tarihi kasım: 46,8 milyon tonla rekor kırıldı

Uraloğlu, Kasım ayında limanlarda elleçlenen miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 144 bin 131 TEU’ya; yılın ilk 11 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 12 milyon 822 bin 997 TEU’ya ulaştığını kaydetti.

Deniz ticaretinde tarihi kasım: 46,8 milyon tonla rekor kırıldı

"KASIM AYINDA YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 5,5 ARTTI"

Kasım ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 11 milyon 271 bin 195 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise 22 milyon 996 bin 485 ton olarak gerçekleşti. Kasım ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 34 milyon 267 bin 680 ton olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Deniz ticaretinde tarihi kasım: 46,8 milyon tonla rekor kırıldı

ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Bölge başkanlıkları bazında ise Kasım ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 387 bin 879 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 779 bin 262 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 505 bin 421 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Kasım ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 231 bin 99 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 364 bin 457 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Deniz ticaretinde tarihi kasım: 46,8 milyon tonla rekor kırıldı

EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ

Uraloğlu, Kasım ayında taşınan yük cinsleri bazında 892 bin 627 tonluk artış ile bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) olduğunu kaydederek, limanlarda 1 milyon 358 bin 562 ton LNG elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kasım ayında portland çimento 972 bin 366 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 816 bin 275 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

Deniz ticaretinde tarihi kasım: 46,8 milyon tonla rekor kırıldı

'EN FAZLA YÜK RUSYA’DAN GELDİ'

Uraloğlu, deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD’ye ve Mısır’a yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Uraloğlu ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzde 76 zam yolda! Borçlanma yapacaklar için son tarih belli oldu
İslam Memiş gram altın için son fırsatı açıkladı: Büyük kırılma geliyor
ETİKETLER
#Türkiye
#uraloğlu
#konteyner
#liman
#Deniz Ticaret
#Yük Elleçleme
#Yük Taşımacılığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.