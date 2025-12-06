Menü Kapat
16°
Balayı yalan oldu! Katalogla gelin seçtiler, evlenmek isterken soyuldular

Hayatının aşkını bulduğunu sanan damat adayları, hayatlarının şokunu yaşadı. Denizli'nin Çivril ilçesinde, yabancı uyruklu kadınları kullanarak evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran uluslararası bir şebeke, yüz binlerce liralık vurgun yaptı. Bu 'sahte nikah' oyununda, şebekenin kurbanlarını nasıl tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Balayı yalan oldu! Katalogla gelin seçtiler, evlenmek isterken soyuldular
Denizli İl Komutanlığı'nın, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı kapsamlı bir soruşturmada şebekenin, evlilik arayışındaki erkeklere kadınların fotoğraflarını göstererek bir tuzak kurduğu belirlendi.

Balayı yalan oldu! Katalogla gelin seçtiler, evlenmek isterken soyuldular

EVLİLİK VAADİYLE 10 BİN DOLAR İSTEDİLER

Mağdurlar, beğendikleri kadınlarla iletişime geçirilerek evlilik vaadiyle güvenleri kazanıldı. Güven sağlandıktan sonra, şüpheliler evlilik masrafı adı altında mağdurlardan 5.000 ila 10.000 dolar arasında yüksek miktarlarda para talep etti.

PARA VE ZİYNET EŞYALARLA BİRLİKTE KAÇTILAR

, mağdurlarda tam bir güven oluşturmak amacıyla sahte veya resmi olmayan nikah işlemleri dahi gerçekleştirdi. Ancak, evlilik gerçekleşir gerçekleşmez ya da ilk fırsatta, yabancı uyruklu kadınlar aldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte kaçarak sırra kadem bastı ve mağdurları dolandırdı.

Balayı yalan oldu! Katalogla gelin seçtiler, evlenmek isterken soyuldular

4 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 26 Kasım 2025 tarihinde, jandarma ekipleriyle işbirliği içinde, şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Denizli'de 3 farklı adres ve Sinop'ta 1 adres olmak üzere toplamda 4 ayrı adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen bu başarılı operasyonlarda, kaçma fırsatı bulamayan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilecek. Mağdurların zararlarının tespit edilmesi ve şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

