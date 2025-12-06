Balayı yalan oldu! Katalogla gelin seçtiler, evlenmek isterken soyuldular

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı kapsamlı bir soruşturmada şebekenin, evlilik arayışındaki erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını göstererek bir tuzak kurduğu belirlendi.

EVLİLİK VAADİYLE 10 BİN DOLAR İSTEDİLER

Mağdurlar, beğendikleri kadınlarla iletişime geçirilerek evlilik vaadiyle güvenleri kazanıldı. Güven sağlandıktan sonra, şüpheliler evlilik masrafı adı altında mağdurlardan 5.000 ila 10.000 dolar arasında yüksek miktarlarda para talep etti.

PARA VE ZİYNET EŞYALARLA BİRLİKTE KAÇTILAR

Şebeke, mağdurlarda tam bir güven oluşturmak amacıyla sahte veya resmi olmayan nikah işlemleri dahi gerçekleştirdi. Ancak, evlilik gerçekleşir gerçekleşmez ya da ilk fırsatta, yabancı uyruklu kadınlar aldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte kaçarak sırra kadem bastı ve mağdurları dolandırdı.

4 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Denizli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 26 Kasım 2025 tarihinde, jandarma ekipleriyle işbirliği içinde, şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Denizli'de 3 farklı adres ve Sinop'ta 1 adres olmak üzere toplamda 4 ayrı adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen bu başarılı operasyonlarda, kaçma fırsatı bulamayan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edilecek. Mağdurların zararlarının tespit edilmesi ve şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.