19°
Politika
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

KKTC’de geri dönüş yok: İki devletli çözüm!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paşaköy, Vadili ve Dörtyol’da halkla buluştu; “Kıbrıs Türkü’nün egemenliği ve devleti ortadan kalkmaz” dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 05:32
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 05:48

Cumhurbaşkanı , Paşaköy, Vadili ve Dörtyol köylerinde halka hitap etti. 50 yıllık federasyon görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirten Tatar, Türkü’nün egemenliğini, devletini ve Cumhuriyetini kimse ortadan kaldıramaz. ile istişare içinde yeni bir döneme girdik, bu yoldan geri dönüş yok” dedi.

TÜRKİYE İLE TAM UYUM

Tatar, siyasetinin Türkiye ile tam uyum içinde sürdürüldüğünü vurguladı: “Artık bu politikayı tüm dünyaya anlatıyoruz. Yeni siyasetin geri dönüşü yoktur.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda, “Kıbrıs’ta iki devlet vardır, federasyon devri kapanmıştır” sözlerini hatırlatarak, federasyon görüşmelerine kapıyı kapattı.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ: "DÜNYA LİDERİ"

Tatar, Erdoğan ile New York’ta bir araya geldiğini belirterek, “Sayın Erdoğan bir dünya lideri. BM’de Gazze konuşmasıyla en fazla alkış alan lider oldu” dedi. İki devletli çözümün BM’den İslam dünyasına her platformda duyurulduğunu ekledi.

SEÇİM MESAJI: KKTC MANŞET OLACAK

Tatar, 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tarihi bir dönemeç olarak nitelendirdi: “Kazandığımızda dünya manşetlerinde ‘KKTC kazandı, Kıbrıs Türkü’nün egemenliği onaylandı’ yazacak.”

CTP’YE SERT ELEŞTİRİ

Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanmadığını söyleyerek, “Utanmazlık had safhada. Karşı zihniyet, federasyonla bizi azınlığa düşürmek ve Türkiye’yi bu topraklardan çıkarmak istiyor. Buna kimsenin gücü yetmez” dedi.

GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ GELECEK

COVID-19, 6 Şubat depremi ve küresel krizlere rağmen KKTC’nin ayakta kaldığını belirten Tatar, “Türkiye’nin desteğiyle altyapı, sağlık, dijital dönüşüm ve tarım yatırımlarıyla ülkeyi dönüştürüyoruz. Diplomatik, ekonomik ve turizmde yeni bir dönem başlıyor” dedi.

