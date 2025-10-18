Menü Kapat
 | Merve Yaz

Gazze'de içler acısı tablo! Mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulamıyor. Mezarlıklarda boş yer kalmadığı için yakınlarını tarım arazilerine defnediyor. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Dehşete düşüren o manzara havadan görüntülendi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 16:55

ile arasında sağlanan ateşkesin ardından, Katil İsrail'in saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor. 'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Cezayir Vakfı ve Türk Mezarlık'larında yeni alanlar eklendi. Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Gazze'de içler acısı tablo! Mezarlıklarda yer kalmadı

ÇADIRLARDA YAŞIYORLAR

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında ölen yakınlarını defnetmek isteyen Gazzeliler, boş mezar bulmakta zorlanıyor.

Evlerini yıkılan ve kalacak yer bulamayan Filistinliler, mezarlık çevresinde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Gazze'de içler acısı tablo! Mezarlıklarda yer kalmadı

İsrail ordusunun anlaşmasının ardından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Albani Camii'nin yıkımı havadan görüntülendi.

İki yılı aşkın süren boyunca İsrail'in saldırıları nedeniyle cami kullanılamaz hale gelirken, çevrede yerinden edilen Filistinlilerin kurduğu çadır yerleşim alanları bulunuyor.

Gazze'de içler acısı tablo! Mezarlıklarda yer kalmadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 7'si çocuk, 3'ü kadın 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırının ateşkesin ihlali olduğunu belirterek, arabulucu ülkelere ateşkes anlaşmasına saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Gazze'de içler acısı tablo! Mezarlıklarda yer kalmadı

Hamas'tan, İsrail ordusunun Gazze'de bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de evlerini kontrol etmeye çalışan Ebu Şaban ailesine ait aracı tank mermisiyle hedef alarak, "bir katliam gerçekleştirdiği" saldırıda 7'si çocuk ve 3'ü kadın 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de içler acısı tablo! Mezarlıklarda yer kalmadı

Bu saldırının İsrail'in uzun katliam ve ihlal siciline bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, halkının, insani değerleri ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in doğrudan hedefi olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze yeniden ayağa kalkıyor! Türk konvoyu enkaz temizleme çalışmalarına başladı
AK Parti'den Gazze Görev Gücü açıklaması! 'Her türlü talebi destekleyeceğiz'
Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de mermi yağdırdı! Ölüler var
ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#filistin
#savaş
#ateşkes
#gaza
#Dünya
