ABD'de yayın yapan Axios haber portalının iki ABD'li yetkili ile bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde "askeri tırmanış" bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ ABD, İran'a karşı 'büyük bir son vuruş' hazırlığında! Savaşı bitirmeden önce saldıracak ABD'nin İran ile görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi halinde 'askeri tırmanış' beklendiği ve Pentagon'un İran'a yönelik 'son vuruş' hazırlığında olduğu bildirildi. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme olmaması durumunda 'askeri tırmanış' bekleniyor. Pentagon'un, İran'a yönelik 'son vuruş' hazırlığında olduğu belirtildi. Hazırlıklar kapsamında İran'ın stratejik adalarının işgali ve Hürmüz Boğazı'nda gemilerin ablukaya alınması gibi seçenekler değerlendiriliyor. Bazı ABD'li yetkililer, 'çatışmaları sonlandırmak üzere ezici güç gösterisinin' görüşmelerde ABD'ye pazarlık gücü vereceğini düşünüyor. Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın taraflar arasında görüşme organize etme çabaları sürüyor.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un, İran'a yönelik "son vuruş" hazırlığında olduğunu belirtti.

'BÜYÜK BİR SON VURUŞ'UN SEBEBİ NE?

Kaynaklar, bu hazırlıklar kapsamında İran'ın stratejik açıdan önemli Hark, Larak, Ebu Musa ve diğer adalarının işgali, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran petrolünü taşıyan gemilerin ablukaya alınması seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Haberde, bazı ABD'li yetkililerin "çatışmaları sonlandırmak üzere ezici güç gösterisinin", görüşmelerde ABD'ye daha fazla pazarlık gücü vereceğini düşündükleri aktarıldı.

MÜZAKERE İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

Müzakere çabalarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın, taraflar arasında görüşme organize etme çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak, İran'ın, ABD'nin ilk etaptaki taleplerini reddettiğini ancak müzakerelerden tamamen çekilmediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü söylemiş, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse Başkan Trump, onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.