Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e tepki: "Bölgemizi felakete sürüklüyor!"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İran savaşına değinen ve işgalci İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi, güya dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı büyük bir felakete doğru sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı , partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ve 'in 'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle 'da son asrın en sancılı günlerinin yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi, güya dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı büyük bir felakete doğru sürüklüyor" diye konuştu. Savaş çığırtkanlıklarına kulak asmayacaklarını belirten Erdoğan, "Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan barış olacak barışı savunanlar olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatının Ramazan boyunca sahada olduğunu, komşuları Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine destek olunduğunu ve bölgedeki çatışmalara sert tepki gösterdi.
AK Parti teşkilatının Ramazan ayı boyunca tam kadro sahada olduğunu belirtti.
Ramazan boyunca 250 bin Suriyeli sığınmacının iftar sofralarında oruçlarını açmasına vesile olunduğunu ifade etti.
Bölgenin son asrın en sancılı günlerini yaşadığını ve savaşın devam ettiğini vurguladı.
İsrail'e sert tepki göstererek, dini argümanların arkasına sığınılarak coğrafyanın felakete sürüklendiğini söyledi.
Mezhep ve köken farklılıklarına rağmen tüm acıların ve kaynakların kendilerine ait olduğunu belirtti.
Kardeşler ve komşular arasında ayrım yapmadıklarını ve acılara seyirci kalmadıklarını vurguladı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçen hafta İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. AK Parti teşkilatımız bizi bu Ramazan'da da mahcup etmedi. Ramazan boyunca tüm teşkilatlarımızla birlikte tam kadro sahadaydık.

"TEŞKİLATIMIZ VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR"

Teşkilatımız var gücüyle çalışıyor. 'Vefa kıyafetlerini giymek' deyiminin vücut bulmuş hali AK Parti'dir.

86 milyonun birlik ve beraberliğini güçlendirirken komşumuz Suriye'yi de elbette unutmadık. İftar sofralarında 250 bin Suriyeli kardeşimizin oruçlarını açmasına vesile olduk.

İRAN SAVAŞI

Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. Savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Son nefeslerini okul sıralarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi, güya dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı büyük bir felakete doğru sürüklüyor. Katliam şebekesinin gözünde adımızın Ali, Ömer, Ayşe, Zeynep, Hasan, Hüseyin olmasının ne farkı var? İster İran'da ister Körfez'de olsun kanayan biz değil miyiz?

Füzeler ve dronlar tarafından tahrip edilen alt yapı tesisleri kardeşlerimizin kaynakları değil mi? Saldırganların nazarında Şii ya da Sünni olmamızın Türk Kürt Arap ya da Farisi olmamızın bir farkı var mı? Mezheplerimiz kökenlerimiz farklı olsa da soruyorum bizim değil mi? Şundan herkes emin olsun biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acısına seyirci kalırız.

MESCİD-İ AKSA TEPKİSİ

Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana ilk kez bayram namazı eda edilmedi. Bu kural tanımazlık iki milyar Müslümanın inancına yapılmış küstah bir saldırıdır. Hangi bahaneyle olursa olsun, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı gasbedilemez, engellenemez, yasaklanamaz.

“TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER”

Savaş çığırtkanlıklarına kulak asmayacağız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan Türkiye olacak. Kazanan barış olacak barışı savunanlar olacak."

