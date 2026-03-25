Rize'de bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteği gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde yanına gelen çocuklara 200 TL harçlık verdi. Tam o sırada bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Ben de 200 TL isterim, hatıra olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, vatandaşın bu isteğini geri çevirmedi ve 200 TL verdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.