Türkiye'de 5G dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyuracak: Tarih belli oldu

Türkiye 5G'ye resmen geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni döneme geçişini 31 Mart'ta düzenlenecek törenle bizzat duyuracak.

KAYNAK:
, dünyasında yeni bir döneme kapılarını açıyor. Türkiye'nin 'ye geçeceği tarih resmen belli oldu. Abdulkadir Uraloğlu, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini belirtti.

5G'YE GEÇİŞİ ERDOĞAN RESMEN İLAN EDECEK

Uraloğlu, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ’ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, "1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÖKLÜ DEĞİŞİMLER YAŞANACAK"

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak" diye konuştu.

