Gündem
Ankara’da dev borsa vurgunu! Hedeflerinde yatırımcılar vardı: 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: Ankara'da borsa dolandırıcılığı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 12:18

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle yatırımcıları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin borsa alanında yatırım yaptıklarını öne sürerek halka arz edilecek şirketler bulunduğunu iddia ettikleri belirtildi. Mağdurlardan para toplandığı, küçük yatırımlar üzerinden sınırlı kazançlar gösterilerek güven oluşturulduğu kaydedildi. Ancak daha sonra yüksek miktarda para talep edilerek yatırımcıların dolandırıldığı, işlemlerde birçok şirket hesabının kullanıldığı bildirildi.

24 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile koordineli yürütülen operasyonlar sonucunda, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, olayla ilgili yeni gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

