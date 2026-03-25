Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye'nin iş gücü istatistikleri açıklandı! En yüksek istihdam oranı sağlayan şehir belli oldu

Türkiye'nin 2025 yılı iş gücü istatistikleri açıklandı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre 54 bin kişi azaldı. En yüksek istihdam oranı sağlayan şehir belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 11:57

İstatistik Kurumu (), "İş Gücü İstatistikleri 2025" bültenine göre en yüksek oranı sağlayan il belli oldu. İş Gücü İstatistikleri 2025 raporuna göre geçen yıl oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2025'te bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak hesaplandı.

0:00 194
İSTİHDAM ORANI AZALDI

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı da 0,5 puan azalışla yüzde 49 oldu. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 66,4, kadınlarda yüzde 32,1 olarak belirlendi.

İŞTE EN BELİRGİN SEKTÖRLER

Geçen yıl 4 milyon 560 bin kişi tarım, 6 milyon 578 bin kişi sanayi, 2 milyon 224 bin kişi inşaat, 19 milyon 204 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarımda 267 bin, sanayide 168 bin azalırken inşaatta 62 bin, hizmet sektöründe 318 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 59'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet sektörünün payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken istihdam edilenler içindeki tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 200 bin azalarak 35 milyon 533 bin kişi, iş gücüne katılım oranı 0,7 puan azalarak yüzde 53,5 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,2 olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2025'te bir önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 29,7'ye çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI "ARTVİN"DE

Geçen yıl işsizlik oranı en düşük il yüzde 4 ile "Ardahan", işsizlik oranı en yüksek il yüzde 13,8 ile Hakkari oldu.

En yüksek istihdam oranı yüzde 58,1 ile ""de gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 32,9 ile "Hakkari"de hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 61,3 ile "Artvin"de görüldü. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 38,1 ile "Hakkari"de kaydedildi.

Geçen yılın iş gücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle:

Veriler/Yıl2025
İşsizlik oranı (yüzde)8,3
İşsiz (bin kişi)2.966
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)15,3
İstihdam (bin kişi)32.566
İstihdam oranı (yüzde)49
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,5
ETİKETLER
#işsizlik
#tüik
#istihdam
#artvin
#TÜRKİYE
#İş Gücü İstatistikleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.