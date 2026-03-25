SON DAKİKA!
Adalar Belediyesi'nde skandal! Kamera kayıtlarının olduğu hard disk çalındı: Memurun arama geçmişi ortaya çıktı

Adalar Belediyesinin güvenlik kamerası kayıtlarını barındıran ana hard disk kuruma sokulan yabancı şahıslar tarafından çalındı. Yaşanan skandalın ardından Destek Hizmetleri Müdürü K.T. açığa alındı

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 11:52

Adalar Belediyesi'nde hard disk skandalı yaşandı. Destek Hizmetleri Müdürü K.T., yanına belediye personeli olmayan şahsı belediye binasına soktu. Teknik eleman olduğu iddia edilen şahsa belediyenin güvenlik kameralarının bağlı olduğu hard disk söktürüldü. Hiçbir işlem yapılmadan, tutanak veya envanter kaydı yapılmadan yapılan işlemin ardından sökülen hard disk çantaya konularak binadan çıkarıldı

KAMERADAN 2 SAATLİK GÖRÜNTÜ NASIL SİLİNİR" ARAMASI

Öte yandan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın dikkati ve güvenlik görevlilerinden alınan bilgiler doğrultusunda yeni bir detay daha ortaya çıktı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen tutanakta, K.T. isimli memurun bilgisayar kayıtlarının incelenmesi sonucunda Google'da "Kameradan 2 saatlik görüntü nasıl silinir" şeklinde aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi. Görüntüleri silmeyi başaramayan şahısların, çareyi doğrudan hard diski yerinden söküp kaçırmakta bulduğu ihtimali üzerinde duruldu.

BAŞKA VUKUATLARI DA VAR

Açığa alınan, hakkında tutanak tutulan ve savcılığa suç duyurusunda bulunulan Destek Hizmetleri Müdürü K.T.'nin, daha önce de belediyeye ait temizlik malzemelerini kendine ait özel bir mekana taşırken Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz tarafından yakalandığı ve bu olayın da basına yansıdığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine Yılmaz ile K.T. arasında fiziksel arbede yaşandığı iddia edildi. Adalar Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak tarafından tutanak tutulduğu ve adli makamların devreye girdiği olayda, kayıp hard diske henüz ulaşılamadığı belirtildi.

