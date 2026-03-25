ABD’nin kaderini belirleyecek fiyat

BlackRock CEO’su Larry Fink, petrol fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede oldukça net konuştu. BBC’ye verdiği röportajda Fink, petrolün varil başına 150 dolara yükselmesi halinde küresel ölçekte bir resesyonun kaçınılmaz olacağını söyledi.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock, 14 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor. Bu nedenle Fink’in verdiği mesaj, sadece bir piyasa yorumu olarak değil, küresel ekonomi adına ciddi bir uyarı olarak da okunuyor.

“DERİN SONUÇLAR DOĞURUR” UYARISI

Fink, özellikle İran’ın “tehdit olarak kalması” ve enerji fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi halinde bunun dünya ekonomisinde ağır bir tablo oluşturabileceğini vurguladı. Ona göre mesele yalnızca petrolün pahalanması değil. Asıl risk, bu yüksek fiyatların kalıcı hale gelmesi.

Çatışmaların sona ermesi durumunda petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin de altına inebileceğini söyleyen Fink, tersi bir senaryoda ise fiyatların yıllarca 100 doların üzerinde, hatta 150 dolara yakın seyredebilir uyarısında bulundu. İşte tam da bu tablonun, küresel ölçekte “keskin bir resesyona” kapı aralayacağını belirtti.

ENERJİ MALİYETİ SADECE POMPAYA YANSIMIYOR

Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetlerini yukarı çekmesi, finansal piyasalarda da sert dalgalanmalara yol açmış durumda. Yani konu sadece akaryakıt fiyatları değil; üretim maliyetleri, enflasyon baskısı ve yatırım kararları da bu zincirin içinde.

İngiltere’de de bu gelişmelerin ardından yerli üretimin artırılması yönünde çağrılar yükseliyor. Offshore Energies UK, küresel istikrarsızlığın arttığı dönemlerde ülkenin ithalata daha bağımlı hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UCUZ ENERJİ VURGUSU

Fink, ülkelerin enerji politikalarında daha pragmatik davranması gerektiğini savundu. Ucuz enerjinin büyüme ve yaşam standartları açısından kritik önemde olduğunu söyleyen BlackRock CEO’su, pahalı enerji dönemlerinin ekonomiler üzerinde uzun süre taşınamayacak bir yük oluşturabileceğine dikkat çekti.

Petrol fiyatlarının üç-dört yıl boyunca 150 dolar seviyesine çıkması halinde ise birçok ülkenin çok daha hızlı biçimde güneş ve rüzgâr enerjisine yöneleceğini ifade etti. Aslında bu sözler, yüksek petrolün yalnızca kriz değil, enerji dönüşümünü hızlandırabilecek bir baskı unsuru olduğunu da gösteriyor.

“2008 BENZERİ BİR TABLO YOK”

Fink, mevcut finansal görünümün 2007-08 küresel kriz dönemiyle benzer olmadığı görüşünde. Bu konuda oldukça kesin bir ifade kullandı: “Hiçbir benzerlik görmüyorum. Sıfır.”

BlackRock’un bazı özel kredi fonlarında yatırımcı çekimlerini sınırlamasına rağmen bunun piyasanın oldukça küçük bir bölümünü etkilediğini söyleyen Fink, kurumsal yatırım iştahının ise güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

