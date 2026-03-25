ABD’nin kaderini belirleyecek fiyat

“DERİN SONUÇLAR DOĞURUR” UYARISI

Fink, özellikle İran’ın “tehdit olarak kalması” ve enerji fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi halinde bunun dünya ekonomisinde ağır bir tablo oluşturabileceğini vurguladı. Ona göre mesele yalnızca petrolün pahalanması değil. Asıl risk, bu yüksek fiyatların kalıcı hale gelmesi.

Çatışmaların sona ermesi durumunda petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin de altına inebileceğini söyleyen Fink, tersi bir senaryoda ise fiyatların yıllarca 100 doların üzerinde, hatta 150 dolara yakın seyredebilir uyarısında bulundu. İşte tam da bu tablonun, küresel ölçekte “keskin bir resesyona” kapı aralayacağını belirtti.