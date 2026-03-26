SON DAKİKA!
İslam Memiş'ten altın için 'yüzde 6' uyarısı! 'Savaş yarın biterse...'

Vatandaş altın kuyruğunda beklerken 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı da devam ediyor? Peki altın kısa orta vadede nereye hareket edecek? Düşüşler sürecek mi yoksa rota yukarıya mı çevrilecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıya panikten ve altın kuyruklarından uzak durmayı öneriyor. İşte altın cephesinden son haberler...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı ve fiyatlarında derin dalgalanmalar yaşatmaya devam ediyor. Finansal analist İslam Memiş, düşüş trendinde olan altının kısa orta vadede nereye gideceğini değerlendirdi. İslam Memiş yatırımcıya panikten ve altın kuyruklarından uzak durmayı öneriyor.

Finansal analist İslam Memiş, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, yatırımcılara panikten ve altın kuyruklarından uzak durmalarını öneriyor ve savaşın küresel enflasyonu körüklediği uyarısında bulunuyor.
İslam Memiş, savaşın enflasyonu körüklediğini ve gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde enflasyondan kaçışın olmadığını belirtiyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının petrol fiyatlarındaki yükselişi tetiklediğini ve bunun küresel ekonomileri etkileyeceğini ifade ediyor.
Savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerin kaçınılmaz olacağını ancak mevcut tahribatların tamirinin 5-6 ay sürebileceğini öngörüyor.
Türkiye'de altın fiyatlarındaki sert hareketler sonrası oluşan kuyruklara değinerek, panik yapmamayı ve bankalar veya darphane sertifikası yoluyla alım yapmayı öneriyor.
Mevcut durumda fiziki altın alımında bankalar ile serbest piyasalar arasında yüzde 6 civarında bir fark olduğunu ve panik yapanların yüzde 6 daha pahalıya altın aldığını belirtiyor.
Söylediklerinin olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:

'SAVAŞ ENFLASYONU BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR'

"Savaşta süreç devam ederken, küresel piyasalarda, finansal piyasalarda belirsizlik devam ederken enflasyondan kaçış yok bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde. Yine şu anda bağıra bağıra geliyor.

İzlediğimiz sadece bir değil, izlediğimiz gelecek olan büyük bir enflasyonun habercisi. Hürmüz Boğazı kapalı. Umarım bölgesel bir savaşa dönüşmez süreç. Böyle bir risk olursa petrol fiyatlarındaki daha agresif yükselişler kaçınılmaz olacaktır. Tabii İran'ın iddiası var 200 dolara kadar yükselteceğiz diyor. Ve dolayısıyla eğer gerçekten böyle bir süreç.

İSLAM MEMİŞ: PİYASA ANLAŞMAYA İNANMIYOR

Mesela dün 95 dolardı bugün 102 dolar yani bir anlaşmaya inanan bir piyasa yok karşımızda. 70 dolardan 116 dolara kadar yükselen bren petrolü bari fiyatı merkez bankalarında faiz politikasına mutlaka değişikliğe neden oluyor. Ucuz bir faiz oranı karşımızda olur mu artık şüpheli biraz zor bugünkü durumlarda. Düşük bir enflasyon rakamı karşımızda olur mu o da zor bugün koşullarda. Dolayısıyla hem düşük faiz oranı hem düşük bir enflasyon beklemek biraz daha hayalcilik gibi kalmaya başladı.

İSLAM MEMİŞ: SAVAŞTAN BÜTÜN ÜLKELER NASİBİNİ ALACAK

Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, enerji tarafında ihraçların durması, ister istemez bizim gibi enerji ihtiyacı olan ülkelere mutlaka etkiliyor. Hükümetin vermiş olduğu teşvik ve destekler var. Özellikle benzin fiyatlarına vermiş olduğu destekler var. Ama sürdürülebilir bir politika değil. O yüzden bu savaştan bütün ülkeler nasibini alınacak. Maalesef biz dolar tarafında petrolü dolarla satın alıyoruz. Dolar güçlü durmaya devam ediyor uluslararası piyasalarda. Petrol fiyatları yükseliyor. Haliyle gıda fiyatlarında yükselişler kaçınılmaz olacaktır.

SAVAŞ YARIN BİTERSE NE OLUR?

Tabii savaşın bitmesiyle birlikte petrol fiyatlarındaki geri çekilmeler kaçınılmaz olacaktır şüphesiz. Petrol fiyatları sert bir şekilde geri çekildiği zaman, Hürmüz Boğaz'a açıldığı zaman tabii ki bu... tabii ki bu yaraların sarılması birkaç ay mutlaka bulur. Mevsimsel etki de var, kuraklık da var. Onlara da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla bu belirsiz ortamda bugünkü tahribatların tamir olması bir 5-6 ayı bulur. Yani bu yıl en azından geçer de ben tahmin ediyorum.

Hemen çabucak yaraların sarılması mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü savaş bitti denilse bile o kapı mutlaka açık bırakılacaktır. Çünkü 2026 yılı finansal piyasalarda manipülasyon yılı bilerek ve isteyerek farklı araçlarında tansiyonu yükseltebilirler, belirsizliği sürekli ön plana koyabilirler. Bilerek ve isteyerek aslında enflasyonu yükselten, savaşı çıkartan bir sistem var karşımızda. O yüzden savaşın bitmesiyle piyasalar mutlaka olumlu yönde bir tepki verir. Ama önemli olan soru şu, kalıcı bir iymselik mi olur? Bu sorunun cevabı ben daha iyi maalesef.

BaşlıkAçıklama
Savaşın Yarın Bitmesi Durumunda BeklentilerPetrol fiyatlarındaki geri çekilmelerin kaçınılmaz olacağı, ancak yaraların sarılmasının birkaç ay süreceği öngörülüyor.
Etkileyen FaktörlerMevsimsel etkiler ve kuraklığın da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.
Tahribatların TamiriBelirsiz ortamda mevcut tahribatların tamirinin yaklaşık 5-6 ay sürebileceği ve bu yılın tamamlanmasının beklendiği ifade ediliyor.
Savaş Sonrası Finansal PiyasalarSavaş bitse bile, 2026'da finansal piyasalarda manipülasyon riski nedeniyle belirsizliğin devam edebileceği öngörülüyor.
Enflasyon ve Savaş İlişkisiEnflasyonu yükselten ve savaşı çıkartan bir sistemin varlığından bahsediliyor.
Piyasa Tepkisi ve İyimserlikSavaşın bitmesiyle piyasaların olumlu tepki vereceği ancak bunun kalıcı olup olmayacağının belirsiz olduğu ifade ediliyor.

UZUN ALTIN KUYRUKLARI İÇİN İSLAM MEMİŞ NE DÜŞÜNÜYOR?

Maalesef Türkiye'de her yıl bu senaryoyu görüyoruz Mehmet Bey. Yani her yıl böyle kuyruklar oluşuyor. Fiyatlar sert hareket gerçekleştiği zaman insanlar bir anda psikoloji yönetimini maalesef beceremiyorlar. Finansal oku yazarlık önemli. Yine fiyatlar beklenmedik anda sert bir şekilde gerileyince piyasa da buna hazırlıksız yakandı. Darphanede rafineler de buna hazırlıksız yakalandı. Dolayısıyla piyasa da hemen bir anda istediğiniz kadar altın bulamıyorsunuz. Ve makas alıkları açıldı. İşlikler ekstradan üzerine koyuldu. Ben vatandaşların şu an panik yaparak kuyumcularda kuyruk oluşturmasını şahsen önermiyorum. Çünkü bankalarla serbest piyasalar arasında fiziki altın tarafında yüzde 6 civarında bir fark var. O yüzden vatandaşlarımızın sakin olması lazım.

'YÜZDE 6 PAHALIYA ALIYORLAR'

Bu düşük kur birkaç hafta daha devam edebilir. Ons altın tarafında 4.100-4.650 dolar aralığında dinlenme sürecini görebiliriz. O yüzden panik yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta piyasalarda altın bulma olanağımız güçlü. Ortadan bir anda buharlaşmadı bu altınlar. Bugün panik yapanlar altını yüzde 6 pahalı alıyorlar. Bankalardan alınmasını, darphane sertifikası alınmasını daha çok önemsiyorum. Kuyumculardan şu an bu kadar işçilikli bir altın almayı çok da önermiyorum."

KonuDetayÖneri
Döviz KuruDüşük kurun birkaç hafta daha devam etme potansiyeli.Panik yapmaya gerek yok.
Ons Altın4.100-4.650 dolar aralığında dinlenme süreci bekleniyor.Panik yapanlar altını daha pahalıya alıyorlar.
Altın Bulma OlanaklarıÖnümüzdeki hafta piyasalarda altın bulma olasılığı güçlü.Altınlar ortadan buharlaşmadı.
Altın Alım YöntemleriBankalardan alınması ve darphane sertifikası alınması daha önemli.Şu an kuyumculardan işçilikli altın alımı önerilmiyor.
