Kocaeli’deki eğlence mekanı katliamında sıcak gelişme: Tutuklu sayısı 12’ye yükseldi, soruşturma derinleşiyor

İzmit’te işletme sahibi ve emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği uzun namlulu saldırıya ilişkin düzenlenen operasyonlarda tutuklu sayısı 12'ye ulaştı. Saldırganların olaydan 5 gün önce İstanbul’dan gelerek keşif yaptıkları belirlendi.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 21:49
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 00:16

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi 27 Mart tarihinde saat 00.30 sıralarında otomobille eğlence mekanına gelen kişiler tarafından ateş açılmıştı. Saldırıda 42 yaşındaki işletme sahibi Volkan Berberoğlu, 49 yaşındaki Cem Özer ve emekli polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Olay yeri ve çevresindeki güzergahlar ile otoyollardaki güvenlik sistemleri mercek altına alınırken, şüphelilerin saldırıdan 5 gün önce İstanbul'dan İzmit'e gelerek keşif yaptıkları tespit edilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalandı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'sine yurt dışı çıkış yasağı getirildi, 3 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Kocaeli’deki eğlence mekanı katliamında sıcak gelişme: Tutuklu sayısı 12’ye yükseldi, soruşturma derinleşiyor

YAKALANAN 5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin derinleştirilen soruşturmada E.C., A.S., M.E. K.U., B.Ö. isimli 5 şüpheli daha bugün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden A.S. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’deki eğlence mekanı katliamında sıcak gelişme: Tutuklu sayısı 12’ye yükseldi, soruşturma derinleşiyor

TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan toplam sayı 18'e ulaşırken, tutuklu sayısı ise 12'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli’deki eğlence mekanı katliamında sıcak gelişme: Tutuklu sayısı 12’ye yükseldi, soruşturma derinleşiyor
