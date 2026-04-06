ABD Başkanı Trump'tan savaşla ilgili açıklama! "Salı günü İran için son tarih"

İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Savaşın ilk gününden bu yana Orta Doğu'da büyük gerilim yaşanırken savaştaki son durumla ilgili peşpeşe kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, savaştaki son durumla ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ İRAN İÇİN SON TARİH"

Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Seçim şansım olsaydı petrolü ele geçirmek isterdim. Ne yazık ki, Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor" dedi.

Donald Trump, "İran'daki yeni rejimin öncekilerden çok daha akıllı olduğunu düşünüyoruz. Tam bir rejim değişikliği yaşandı" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca "Salı günü İran için son tarih" dedi.

Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Silahları dağıtması gereken kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

ABD Başkanı, "İran halkı, silah elde eder etmez karşı koyacaktır. Silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu" dedi.

Donald Trump, "İran'ın elinde birkaç füze ve birkaç insansız hava aracı kaldı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'dan hemen çekilebiliriz, ama bu işi sonuna kadar götürmek istiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşa karşı çıkan ABD vatandaşları hakkında, "Onlar aptal. Çünkü bu savaşın tek bir amacı var: İran’ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.

Trump, "Ateşkesi ilan edecek tek kişi benim. Ben herhangi bir ateşkes ilan etmedim" dedi.