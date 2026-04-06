Fransız dergisi Le Point'ten çarpıcı iddialarla beraber Trump kapağı

Dünya gündemine damga vuran ABD Başkanı Donald Turmp bu kez Fransız dergisi Le Point'in kapağında yer aldı. Fakat Fransız dergisinde yer alan haberdeki iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Derginin kapağında ''Büyük Soygun'' ifadesi bulunuyor.
Haberde, Beyaz Saray'ın, Trump ve ailesi için bir 'para makinesi' olduğu ifade edildi. Hatta siyasi kararların ve ekonomik hamlelerin, Başkan’ın kişisel servetiyle doğrudan bağlantılı olabileceği iddiaları ortaya atıldı.
''Büyük Soygun'' yazısının altında ise "Çıkar çatışmaları, içeriden öğrenenlerin ticareti, kripto paralar... Amerikan başkanı görev süresini zenginleşmek için nasıl kullanıyor?" ifadeleri yer aldı.
''Beyaz Saray, Trump'ın gelir kaynağı" ifadesini kullanan dergi, Trump yönetiminin kripto para politikalarına özel bir başlık açtı.
|Trump'ın Gelir Kaynağı ve Kripto Para Politikaları
|Trump'ın gelir kaynağı
Trump ve ailesinin içeriden bilgiyle kazanç sağladığı iddia edilirken, Başkan'ın ekonomi politikalarının tarafsızlığına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Piyasalardaki ani dalgalanmalara değinildi.
Haberde, yabancı heyetlerin ve lobicilerin Trump’a ait mülkleri sık sık ziyaret ettiği vurgulandı. Özellikle Florida’daki Mar-a-Lago tesisine yapılan ziyaretlerin, siyasi erişimin ticari bir ilişkiye dönüştüğü yönünde eleştirildiği aktarıldı.
Le Point, yalnızca ekonomik değil, sembolik bir dönüşüme de dikkat çekti. Analize göre:
|Trump'ın kişisel markası devlet sembolleriyle iç içe geçiyor
|Güç, “altın” ve zenginlik estetiğiyle temsil ediliyor
|Amerikan siyasetinde yeni bir 'liderlik tarzı' ortaya çıkıyor.