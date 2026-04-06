Dünya gündemine damga vuran ABD Başkanı Donald Turmp bu kez Fransız dergisi Le Point'in kapağında yer aldı. Fakat Fransız dergisinde yer alan haberdeki iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Derginin kapağında ''Büyük Soygun'' ifadesi bulunuyor.

HABERİN ÖZETİ Fransız dergisi Le Point'ten çarpıcı iddialarla beraber Trump kapağı Fransız dergisi Le Point, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ı ailesi için bir 'para makinesi' olarak kullandığı ve siyasi kararlarını kişisel zenginleşmesi için aldığı iddialarını ortaya attı. Derginin kapağında 'Büyük Soygun' ifadesi yer aldı ve haberde Trump'ın görev süresini zenginleşmek için nasıl kullandığı sorgulandı. Beyaz Saray'ın Trump'ın gelir kaynağı olduğu ve Trump yönetiminin kripto para politikalarına özel bir başlık açıldığı belirtildi. Trump markalı dijital varlıklar piyasaya sürüldüğü ve 'World Liberty Financial' gibi girişimlerle bağlantılar kurulduğu öne sürüldü. Siyasi erişimin ticari ilişkiye dönüştüğü, yabancı heyetlerin ve lobicilerin Trump'a ait mülkleri ziyaret ettiği vurgulandı. Trump'ın kişisel markasının devlet sembolleriyle iç içe geçtiği ve gücün 'altın' ve zenginlik estetiğiyle temsil edildiği analiz edildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın, Trump ve ailesi için bir 'para makinesi' olduğu ifade edildi. Hatta siyasi kararların ve ekonomik hamlelerin, Başkan’ın kişisel servetiyle doğrudan bağlantılı olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

''Büyük Soygun'' yazısının altında ise "Çıkar çatışmaları, içeriden öğrenenlerin ticareti, kripto paralar... Amerikan başkanı görev süresini zenginleşmek için nasıl kullanıyor?" ifadeleri yer aldı.

''Beyaz Saray, Trump'ın gelir kaynağı" ifadesini kullanan dergi, Trump yönetiminin kripto para politikalarına özel bir başlık açtı.

"World Liberty Financial" gibi girişimlerle bağlantılar kuruldu.

Düzenleyici kararların, Başkan’ın kişisel yatırımlarıyla örtüşebileceği öne sürüldü.

''SİYASİ ERİŞİM TİCARİ İLİŞKİYE DÖNÜŞTÜ''

Trump ve ailesinin içeriden bilgiyle kazanç sağladığı iddia edilirken, Başkan'ın ekonomi politikalarının tarafsızlığına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Piyasalardaki ani dalgalanmalara değinildi.

Haberde, yabancı heyetlerin ve lobicilerin Trump’a ait mülkleri sık sık ziyaret ettiği vurgulandı. Özellikle Florida’daki Mar-a-Lago tesisine yapılan ziyaretlerin, siyasi erişimin ticari bir ilişkiye dönüştüğü yönünde eleştirildiği aktarıldı.

Le Point, yalnızca ekonomik değil, sembolik bir dönüşüme de dikkat çekti. Analize göre: