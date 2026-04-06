Duymak istediklerini değil gerçekleri söyledi! Trump'ı İran konusunda ikna eden kadın

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik 'anlaşma' fikrinin Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles sayesinde ortaya çıktığı iddia edildi. Beyaz Saray'ın ilk Genel Sekreteri Wiles'ın, Trump'a duymak istediklerini değil, gerçekleri söylediği belirtildi.

Orta Doğu'daki yangının sönmesi için Türkiye, Pakistan ve Mısır taraflara 2 aşamalı anlaşma planı sundu. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın son bulması için çabalar devam ederken ABD Başkanı 'ın, İran'a dair tehditleri konusunda verdiği süreyi neden sürekli olarak artırdığına, zaman tanıdığına dair bir iddia ortaya atıldı.

HABERİN ÖZETİ

TRUMP'A GERÇEKLERİ SÖYLEDİ

ABD lideri Trump'ın 'Buz Kraliçesi' olarak nitelendirdiği ve sözlerine değer verdiği ABD tarihinin ilk kadın Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles'ın bu durumda büyük bir etkisi olduğu öne sürüldü. İddialara göre, Wiles, Trump'a duymak istediklerini değil, gerçekleri söyledi.

Savaşın 35. gününde gerçekleştiği öne sürülen toplantıda, Susie Wiles, "savaşın maliyetini tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğu ve bu müdahalenin sürecin seyrini değiştirdiği" iddia edildi.

TRUMP'I 'SİYASİ İNTİHARDAN DÖNDÜRMEYE' ÇALIŞIYOR

The Independent ve Time dergisinin haberlerine göre Wiles, Trump’a sunulan pembe tabloları yırtıp attı. İddiaya göre Wiles, Trump'a benzin fiyatlarının 4 doları aştığı, borsanın çakıldığı ve savaşa desteğin yüzde 28’e kadar gerilediğini söyledi.

Wiles, danışmanlarına "Başkan’a duymak istediklerini değil, bilmesi gerekenleri söyleyin" dedi. Meme kanseri tedavisi görmesine rağmen mesaisini aksatmayan Wiles, Trump’ı "siyasî bir intihardan döndürmeye" çalışıyor.

''ABD LİDERİNİ İKNA ETTİ''

Haberlere göre bu özel görüşmenin ardından Trump’ın söyleminde belirgin bir yumuşama başladı. Artık sadece "yok etmekten" değil, "anlaşma yapmaktan" ve "Hürmüz Boğazı’nın ticarete açılmasından" bahsediyor.

Analistler, Wiles’ın Trump’a onurlu bir çıkış yolu hazırladığını ve savaşı bir zafer ilanıyla bitirmeye ikna ettiğini savunuyor.

