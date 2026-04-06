ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılar aralıksız sürerken bir yandan da bölgesel arabulucular ateşkes ve anlaşma için çabalarını sürdürüyor. Diplomatik temaslar sürerken kısa vadede anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a verdiği süreyi 20 saat kadar daha uzattı. Trump, ABD'nin İran ile 'derin müzakereler' yürüttüğünü söyledi ve bu uzatmanın 'son şans' olduğunu söyledi.
Diplomatik kaynaklar, arabulucular tarafından 2 aşamalı bir planın sunulduğunu açıkladı. İlk aşamada, kalıcı çözüm müzakerelerine zemin hazırlayacak 45 günlük bir ateşkes öngörülüyor. Bu sürenin gerektiğinde uzatılabileceği ifade edildi. İkinci aşamada ise savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmanın hedeflendiği aktarıldı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucular üzerinden yürütüldüğü, ayrıca Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında doğrudan mesajlaşmalar gerçekleştiği bildirildi.
ABD basınından Axios'a konuşan bir Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin İran'a çeşitli teklifler sunduğunu fakat Tahran yönetiminin kabul etmediğini açıkladı.
ABD ve İran arasındaki en kritik başlıklar ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları. Bu iki, konu anlaşmanın temelini oluşturabilir.
Arabulucuların, İran’ın bu başlıklarda kısmi güven artırıcı adımlar atıp atamayacağını değerlendirdiği belirtildi. Kaynaklar, uranyum ve Hürmüz Boğazı konularının İran’ın en önemli pazarlık unsurları olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca geçici bir ateşkes karşılığında bu kozlarını feda etmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.
İranlı yetkililer, arabuluculara, kağıt üzerinde ateşkesin olduğu ancak ABD ve İsrail'in istedikleri zaman tekrar saldırabileceği Gazze veya Lübnan benzeri bir duruma düşmek istemediklerini açıkça belirtti.
İki yetkili, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji tesislerine yönelik geniş çaplı bir operasyon planını hazır tuttuğunu ifade etti. Trump’ın süreyi uzatma kararının, diplomasiye son bir şans tanımayı amaçladığı vurgulandı. Uzmanlar, "son şansın" değerlendirilememesi durumunda çatışmaların yeni bir evreye gireceğini bildirdi.