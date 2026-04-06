ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılar aralıksız sürerken bir yandan da bölgesel arabulucular ateşkes ve anlaşma için çabalarını sürdürüyor. Diplomatik temaslar sürerken kısa vadede anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a verdiği süreyi 20 saat kadar daha uzattı. Trump, ABD'nin İran ile 'derin müzakereler' yürüttüğünü söyledi ve bu uzatmanın 'son şans' olduğunu söyledi.

ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

HABERİN ÖZETİ ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, bölgesel arabulucular ateşkes ve anlaşma için çabalarken, kısa vadede anlaşma ihtimali düşük görülüyor ve ABD Başkanı Trump İran'a müzakereler için ek süre tanıdı. Arabulucular tarafından sunulan iki aşamalı bir planda, ilk aşamada kalıcı çözüm müzakerelerine zemin hazırlayacak 45 günlük bir ateşkes öngörülüyor. İkinci aşamada ise savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma hedefleniyor. Görüşmeler Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucular aracılığıyla yürütülüyor ve Trump'ın özel temsilcisi ile İran Dışişleri Bakanı arasında doğrudan mesajlaşmalar gerçekleşiyor. ABD ve İran arasındaki en kritik konuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları olduğu belirtiliyor. Trump'ın süreyi uzatma kararının, diplomasiye son bir şans tanımayı amaçladığı vurgulanıyor ve bu şansın değerlendirilememesi durumunda çatışmaların yeni bir evreye gireceği ifade ediliyor.

2 AŞAMALI ATEŞKES VE ANLAŞMA PLANI

Diplomatik kaynaklar, arabulucular tarafından 2 aşamalı bir planın sunulduğunu açıkladı. İlk aşamada, kalıcı çözüm müzakerelerine zemin hazırlayacak 45 günlük bir ateşkes öngörülüyor. Bu sürenin gerektiğinde uzatılabileceği ifade edildi. İkinci aşamada ise savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmanın hedeflendiği aktarıldı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucular üzerinden yürütüldüğü, ayrıca Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında doğrudan mesajlaşmalar gerçekleştiği bildirildi.

ABD basınından Axios'a konuşan bir Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin İran'a çeşitli teklifler sunduğunu fakat Tahran yönetiminin kabul etmediğini açıkladı.

2 KONU ANLAŞMANIN TEMELİNİ OLUŞTURABİLİR

ABD ve İran arasındaki en kritik başlıklar ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları. Bu iki, konu anlaşmanın temelini oluşturabilir.

Arabulucuların, İran’ın bu başlıklarda kısmi güven artırıcı adımlar atıp atamayacağını değerlendirdiği belirtildi. Kaynaklar, uranyum ve Hürmüz Boğazı konularının İran’ın en önemli pazarlık unsurları olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca geçici bir ateşkes karşılığında bu kozlarını feda etmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

YENİ SÜRE 'SON ŞANS'

İranlı yetkililer, arabuluculara, kağıt üzerinde ateşkesin olduğu ancak ABD ve İsrail'in istedikleri zaman tekrar saldırabileceği Gazze veya Lübnan benzeri bir duruma düşmek istemediklerini açıkça belirtti.

İki yetkili, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji tesislerine yönelik geniş çaplı bir operasyon planını hazır tuttuğunu ifade etti. Trump’ın süreyi uzatma kararının, diplomasiye son bir şans tanımayı amaçladığı vurgulandı. Uzmanlar, "son şansın" değerlendirilememesi durumunda çatışmaların yeni bir evreye gireceğini bildirdi.