Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

ABD ve İran arasında 45 günlük ateşkes için yoğun diplomasi trafiği sürdüğü öne sürüldü. Bölgesel arabulucuların çabaları sürerken ABD'li ve İsrailli kaynaklar, 48 saat içinde anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, 'son şans' diyerek İran'a verdiği süreyi uzattı. Anlaşma olmazsa kara saldırısının başlayabileceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:10

, ve arasındaki saldırılar aralıksız sürerken bir yandan da bölgesel arabulucular ve anlaşma için çabalarını sürdürüyor. Diplomatik temaslar sürerken kısa vadede anlaşma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a verdiği süreyi 20 saat kadar daha uzattı. Trump, ABD'nin İran ile 'derin müzakereler' yürüttüğünü söyledi ve bu uzatmanın 'son şans' olduğunu söyledi.

ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

0:00 141
HABERİN ÖZETİ

ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, bölgesel arabulucular ateşkes ve anlaşma için çabalarken, kısa vadede anlaşma ihtimali düşük görülüyor ve ABD Başkanı Trump İran'a müzakereler için ek süre tanıdı.
Arabulucular tarafından sunulan iki aşamalı bir planda, ilk aşamada kalıcı çözüm müzakerelerine zemin hazırlayacak 45 günlük bir ateşkes öngörülüyor.
İkinci aşamada ise savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma hedefleniyor.
Görüşmeler Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucular aracılığıyla yürütülüyor ve Trump'ın özel temsilcisi ile İran Dışişleri Bakanı arasında doğrudan mesajlaşmalar gerçekleşiyor.
ABD ve İran arasındaki en kritik konuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları olduğu belirtiliyor.
Trump'ın süreyi uzatma kararının, diplomasiye son bir şans tanımayı amaçladığı vurgulanıyor ve bu şansın değerlendirilememesi durumunda çatışmaların yeni bir evreye gireceği ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

2 AŞAMALI ATEŞKES VE ANLAŞMA PLANI

Diplomatik kaynaklar, arabulucular tarafından 2 aşamalı bir planın sunulduğunu açıkladı. İlk aşamada, kalıcı çözüm müzakerelerine zemin hazırlayacak 45 günlük bir ateşkes öngörülüyor. Bu sürenin gerektiğinde uzatılabileceği ifade edildi. İkinci aşamada ise savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşmanın hedeflendiği aktarıldı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin Pakistanlı, Mısırlı ve Türk arabulucular üzerinden yürütüldüğü, ayrıca Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında doğrudan mesajlaşmalar gerçekleştiği bildirildi.

ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

ABD basınından Axios'a konuşan bir Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin İran'a çeşitli teklifler sunduğunu fakat Tahran yönetiminin kabul etmediğini açıkladı.

2 KONU ANLAŞMANIN TEMELİNİ OLUŞTURABİLİR

ABD ve İran arasındaki en kritik başlıklar ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları. Bu iki, konu anlaşmanın temelini oluşturabilir.

Arabulucuların, İran’ın bu başlıklarda kısmi güven artırıcı adımlar atıp atamayacağını değerlendirdiği belirtildi. Kaynaklar, uranyum ve Hürmüz Boğazı konularının İran’ın en önemli pazarlık unsurları olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca geçici bir ateşkes karşılığında bu kozlarını feda etmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İran arasında 2 aşamalı ateşkes planı: 2 konu anlaşmanın temelini oluşturuyor

YENİ SÜRE 'SON ŞANS'

İranlı yetkililer, arabuluculara, kağıt üzerinde ateşkesin olduğu ancak ABD ve İsrail'in istedikleri zaman tekrar saldırabileceği Gazze veya Lübnan benzeri bir duruma düşmek istemediklerini açıkça belirtti.

İki yetkili, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji tesislerine yönelik geniş çaplı bir operasyon planını hazır tuttuğunu ifade etti. Trump’ın süreyi uzatma kararının, diplomasiye son bir şans tanımayı amaçladığı vurgulandı. Uzmanlar, "son şansın" değerlendirilememesi durumunda çatışmaların yeni bir evreye gireceğini bildirdi.

ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#ateşkes
#arabuluculuk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.