İran, düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarının "İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını" bildirdi.

HABERİN ÖZETİ İran'dan ABD'nin pilot kurtarma operasyonu için 'senaryo' açıklaması: Kendi askerlerini bombaladılar İran, düşürülen ABD F-15E uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarının İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını iddia etti. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD uçaklarının İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD'nin pilot kurtarma operasyonunun büyük bir senaryo olduğunu ve hiçbir zaman 'kurtarma' olmayabileceğini değerlendirdi. İran, düşürülen ABD uçağının enkazında ABD'li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir kafatası fotoğrafı paylaştı. İran, ABD'nin pilot kurtarma operasyonu sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki adet C-130 askeri nakliye uçağının enkazında kafatası tespit edildiğini iddia etti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.​​​​​​​

İran basınının, Hatemu'l​​​​​​​ Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.

Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.

"KURTARMA OPERASYONU SENARYO"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani de ABD'nin İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için düzenlediği operasyona ilişkin açıklama yaptı.

"İsfahan'ımızın gökyüzü sadece birkaç uçağın düşüşüne şahitlik etmedi. Sanki büyük bir senaryo çöktü" diyen İsfahani, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani, yaşanan gelişmelerin ayrıntılarının ilerleyen günlerde daha net şekilde ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Bekleyin." ifadesini kullandı.

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.

UÇAĞIN ENKAZINDA ABD'Lİ ASKERİN KAFATASI GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan İran, düşürülen ABD uçağının enkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti.

İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir kafatası fotoğrafı paylaşıldı.

Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki adet C-130 askeri nakliye uçağının enkazında kafatası tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.