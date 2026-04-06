Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine İran'dan rest: Eskisi gibi olmayacak

Tüm dünyada enerji krizini tetikleyen Basra Körfezi'nin yeniden açılması için İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a Devrim Muhafızları'ndan cevap geldi. Trump'a rest çeken İran Devrim Muhafızları, "Artık Hürmüz Boğazı ABD ve İsrail için eski düzenine dönmeyecek" açıklamasını yaptı.

AA, İHA
06.04.2026
saat ikonu 04:00
06.04.2026
saat ikonu 04:21

ve İsrail'in 'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta ibre İran lehine döndü. ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine misilleme üstüne misilleme yapan İran, ABD'ye ait çok sayıda uçağı ve helikopteri de düşürdü. Bunun yanı sıra en önemli kozu olarak 'nı kapatan küresel çapta enerji krizini tetikleyen İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine bir kez daha rest çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji krizini tetiklerken, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine rest çekiyor.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail için asla eskisi gibi olmayacağını açıkladı.
İran, Basra Körfezi için yeni bir düzen taslağı hazırlıyor ve operasyonel hazırlıkları tamamlamak üzere.
İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı geçişleri için ücret uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı görüşülüyor.
Tasarı, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi gibi maddeler içeriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tanıdığı süreyi uzatmıştı ve aksi takdirde İran'ın altyapısını hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
"HÜRMÜZ ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

BASRA KÖRFEZİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki iş birliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.

TRUMP İRAN’A TANIDIĞI SÜREYİ UZATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a tanıdığı 48 saatlik süreyi ABD Doğu Yakası saatiyle Salı 20.00’a (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00) kadar uzattığını duyurmuştu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ın altyapısının hedef alınacağı tehdidinde bulunarak, "Salı günü İran’da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

