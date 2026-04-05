Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İran, Trump’ın tehdidine karşı dünyayı harekete geçmeye çağırdı

ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı krizine yönelik "Salı günü elektrik santralleri ve köprüleri vuracağız" tehdidine İran’dan sert tepki geldi. İran’ın BM Temsilciliği, sivil altyapının hedef alınmasının ağır bir savaş suçu olduğunu belirterek BM vicdanını göreve çağırdı.

İran, Trump’ın tehdidine karşı dünyayı harekete geçmeye çağırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 20:37

’ın Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı ’ın İran’da elektrik santralleri ve köprüleri hedef alacağına ilişkin sözlerine tepki gösterilerek, "Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" denildi.

TRUMP’IN "SALI GÜNÜ" ÜLTİMATOMU

İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına tepki gösterildi. Paylaşımda, Trump’ın "Salı günü Elektrik Santrali Günü ve Köprü Günü olacak. Hepsi bir arada, daha önce benzeri görülmemiş olacak" sözleri hatırlatılarak, "ABD Başkanı bir kez daha İran’da sivillerin hayatta kalması için hayati öneme sahip altyapıyı yok etmekle açıkça tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletler’in vicdanı yaşıyor olsaydı, savaş yanlısı ABD Başkanının sivil altyapıyı hedef alma yönündeki açık ve pervasız tehdidi karşısında sessiz kalmazdı" ifadeleri kullanıldı.

İran, Trump’ın tehdidine karşı dünyayı harekete geçmeye çağırdı

"YARIN ÇOK GEÇ OLACAKTIR"

Açıklamada ayrıca, Trump’ın bölgeyi "sonsuz bir savaşa sürüklemek istediği" belirtilerek, "Bu, sivilleri terörize etmeye yönelik doğrudan ve açık bir kışkırtma ve işleme niyetinin somut bir kanıtıdır. Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" ifadeleri kullanıldı

TRUMP’TAN İRAN’A AÇIK TEHDİT

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran’a verdiği süreye değinerek, "Salı günü İran’da elektrik santrali ve köprü günü olacak. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

