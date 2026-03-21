Hark adası tehditlerine İran'dan sert cevap: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş zarar veririz

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta misillemeler yaşanırken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ı 8 binden fazla vurduğunu, İran ise nükleer tesislerin zarar görmediğini açıkladı. Orta Doğu’da kriz devam ederken İranlı bir askeri yetkili ABD ve İsrail’i tehdit etti.

HARK ADASINA KARŞILIK KIZILDENİZ TEHDİDİ

İran’da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası’na yönelik saldırı ihtimaline karşılık Kızıldeniz’i işaret etti.

Askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Yetkili ayrıca, yine ABD’nin Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.

''BÜTÜN PETROL TESİSLERİNİ VURURUZ''

ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarını kaldırarak küresel petrol fiyatlarını düşürme eğilimine girmesi ile İran’a ait Hark Adası’na saldırmak istemesinin bir çelişki meydana getirdiğini ifade eden yetkili, “ABD adaya saldırırsa İran bölgedeki tüm petrol tesislerine zarar verir ve bu durum konuyu ABD için daha karmaşık hale sokar ki onlara İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmemiş bir zarar verir.” uyarısında bulundu.

İRAN’IN PETROL İHRACINDAKİ ATARDAMARI: HARK ADASI

Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor. Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor.

Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor. Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran’ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor.

Hark Adası’nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor. Daha sonra petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor.