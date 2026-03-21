Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

CANLI ANLATIM

21.03.2026

MİSİLLEME ÜSTÜNE MİSİLLEME! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DÖRDÜNCÜ HAFTA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda dördüncü haftaya giriliyor. Karşlılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. ABD ve İsrail, İran'a yönelik enerji ve altyapıları hedef alırken, İran Orta Doğu semalarında misilleme füze saldırılarıyla adeta öfke kusuyor. İran başta İsrail'e misilleme yapmakla birlikte ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine de misillemelerine tüm hızıyla devam ediyor.

İkon
Tarih 07:52

İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI! HEDEFTE BAŞKENT TAHRAN VAR

İsrail, İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. 

Tahran’ın farklı bölgelerinde uçan savaş uçakları ve patlama sesleri amatör kameralara yansırken, bazı kesimlerden dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırıların İran rejimine ait hangi unsurları hedef aldığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/21/israilden-irana-yeni-saldiri-dalgasi-hedefte-baske_202603210952.mp4

Tarih 07:05

ARAKÇİ: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK, GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLAYABİLİRİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, "Boğazı kapatmadık. Açık" dedi. Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

İkon
Tarih 05:31

WSJ: İRAN, DİEGO GARCİA'YA BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

ABD gazetesi Wall Street Journal İran’ın misillemeleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD’li güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı bildirildi.

Füzelerden birinin havada başarısız olduğu, diğer İran füzesine bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleme füzesi fırlatıldığı aktarılırken, önlemenin başarılı olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin detay verilmedi. ABD yönetiminin habere konu iddia ile ilgili yorum talebini yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

İkon
Tarih 04:20

TRUMP: İRAN'DAKİ HEDEFİMİZE ÇOK YAKLAŞTIK

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun kademeli olarak sona erebileceğini belirterek, "İran'daki rejime karşı Ortadoğu'da sürdürdüğümüz büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken, hedeflerimize çok yaklaştık" açıklamasında bulundu.

İkon
Tarih 04:06

ABD, İRAN'IN İHA FABRİKASINI VURDU

ABD ordusu, İran’ın İsfahan eyaletinde bulunan Humeynişehr insansız hava aracı (İHA) fabrikasının vurulduğunu duyurarak, fabrikanın saldırı öncesi ve saldırı sonrasındaki durumunu gösteren görüntüler yayınladı.

İkon
Tarih 03:40

ABD'DEN İRAN PETROLÜNÜN SATIŞINA GEÇİCİ İZİN

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi.

Bessent, "Esasen, 'Destansı Öfke Operasyonuna' devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu geçici ve kısa vadeli iznin yalnızca halihazırda nakliye aşamasında olan petrol ile sınırlı olduğunu vurgulayan Bessent, yeni alımlara veya üretime izin verilmediğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan genel lisansa göre, 20 Mart yerel saatle saat 00.01'den önce gemilere yüklenmiş olan İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verildi. Söz konusu izin 19 Nisan yerel saatle saat 00.01'e kadar geçerli olacak.

İkon
Tarih 02:57

İRAN'DAN ORTA DOĞU'DA 4 BİN 382 SALDIRI

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 382 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

İkon
Tarih 02:35

ABD ÜSSÜNE SALDIRIYI Şİİ MİLİSLER ÜSTLENDİ

Irak’ta, İran’a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ashab el-Kehif, Bağdat'taki ABD’ye ait Victoria Üssü'ne yapılan saldırıyı üstlendi.

Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria üssünün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla hedef alındığını üstleniyoruz." denildi.

Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların giderek artan bir tempoyla devam edeceği belirtilen açıklamada, sivillere, ABD güçlerinin ve "işbirlikçilerinin" bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.

İkon
Tarih 02:15

İRAN'IN 3 KENTİNDE PATLAMALAR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 3 kentte patlamalar oldu. Fars Haber Ajansı'na göre, İsfahan ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'dan yayın yapan Dünyayı İktisat haber sitesi, Tebriz'de savaş uçakları ve patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.

İkon
Tarih 01:51

BAĞDAT'TAKİ ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD’ye ait lojistik üssüne en az 3 İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. Saldırının yol açtığı zarara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.