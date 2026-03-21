MİSİLLEME ÜSTÜNE MİSİLLEME! ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DÖRDÜNCÜ HAFTA
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda dördüncü haftaya giriliyor. Karşlılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. ABD ve İsrail, İran'a yönelik enerji ve altyapıları hedef alırken, İran Orta Doğu semalarında misilleme füze saldırılarıyla adeta öfke kusuyor. İran başta İsrail'e misilleme yapmakla birlikte ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerine de misillemelerine tüm hızıyla devam ediyor.
İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI! HEDEFTE BAŞKENT TAHRAN VAR
İsrail, İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.
Tahran’ın farklı bölgelerinde uçan savaş uçakları ve patlama sesleri amatör kameralara yansırken, bazı kesimlerden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırıların İran rejimine ait hangi unsurları hedef aldığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.
ARAKÇİ: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK, GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLAYABİLİRİZ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, "Boğazı kapatmadık. Açık" dedi. Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
WSJ: İRAN, DİEGO GARCİA'YA BALİSTİK FÜZE FIRLATTI
ABD gazetesi Wall Street Journal İran’ın misillemeleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD’li güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı bildirildi.
Füzelerden birinin havada başarısız olduğu, diğer İran füzesine bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleme füzesi fırlatıldığı aktarılırken, önlemenin başarılı olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin detay verilmedi. ABD yönetiminin habere konu iddia ile ilgili yorum talebini yanıtsız bıraktığı ifade edildi.
TRUMP: İRAN'DAKİ HEDEFİMİZE ÇOK YAKLAŞTIK
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun kademeli olarak sona erebileceğini belirterek, "İran'daki rejime karşı Ortadoğu'da sürdürdüğümüz büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken, hedeflerimize çok yaklaştık" açıklamasında bulundu.
ABD, İRAN'IN İHA FABRİKASINI VURDU
ABD ordusu, İran’ın İsfahan eyaletinde bulunan Humeynişehr insansız hava aracı (İHA) fabrikasının vurulduğunu duyurarak, fabrikanın saldırı öncesi ve saldırı sonrasındaki durumunu gösteren görüntüler yayınladı.
ABD'DEN İRAN PETROLÜNÜN SATIŞINA GEÇİCİ İZİN
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa süreli bir genel lisans yayımladıklarını bildirdi.
Bessent, "Esasen, 'Destansı Öfke Operasyonuna' devam ederken, fiyatları düşük tutmak için İran'ın petrolünü Tahran'a karşı kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bu geçici ve kısa vadeli iznin yalnızca halihazırda nakliye aşamasında olan petrol ile sınırlı olduğunu vurgulayan Bessent, yeni alımlara veya üretime izin verilmediğini kaydetti.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan genel lisansa göre, 20 Mart yerel saatle saat 00.01'den önce gemilere yüklenmiş olan İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verildi. Söz konusu izin 19 Nisan yerel saatle saat 00.01'e kadar geçerli olacak.
İRAN'DAN ORTA DOĞU'DA 4 BİN 382 SALDIRI
İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana, çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 382 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.
ABD ÜSSÜNE SALDIRIYI Şİİ MİLİSLER ÜSTLENDİ
Irak’ta, İran’a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ashab el-Kehif, Bağdat'taki ABD’ye ait Victoria Üssü'ne yapılan saldırıyı üstlendi.
Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria üssünün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla hedef alındığını üstleniyoruz." denildi.
Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların giderek artan bir tempoyla devam edeceği belirtilen açıklamada, sivillere, ABD güçlerinin ve "işbirlikçilerinin" bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.
İRAN'IN 3 KENTİNDE PATLAMALAR
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 3 kentte patlamalar oldu. Fars Haber Ajansı'na göre, İsfahan ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'dan yayın yapan Dünyayı İktisat haber sitesi, Tebriz'de savaş uçakları ve patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.
BAĞDAT'TAKİ ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI
Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD’ye ait lojistik üssüne en az 3 İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. Saldırının yol açtığı zarara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.