Donald Trump duyurdu! "İran ile yarın anlaşabiliriz"

ABD/İsrail-İran savaşı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı tekrar hedef alan Trump, küfür etti.
Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay.
Pazartesi günü saat 13.00’te (TSİ 20.00) Oval Ofis’te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği.
Lanet olası boğazı açın, sizi deliler! Yoksa cehennemde yaşayacaksınız! İzleyin! Allah'a şükürler olsun!Salı günü İran’da Elektrik Santrali ve Köprü Günü olacak"
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Büyük bir saldırı için salı gününü işaret Trump, "İran’da Elektrik Santrali ve Köprü Günü olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılmasını isteyen Trump, "Şu boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.
İran'ın anlaşma yapmadığı takdirde her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşündüğünü belirten Trump, "Ülke genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yıkıldığını göreceksiniz" dedi. Pazartesi günü İran ile bir anlaşmaya varabileceğini aktaran Trump, "Bence yarın için iyi bir şans var, şu anda müzakere ediyorlar" ifadelerini kullandı.
"İranlı protestoculara ve bölgedeki Kürtlere de silah gönderdik" diyen Donald Trump, "Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.
Trump, sosyal medya hesabından, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00)" paylaşımını yaparak, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi uzattığını duyurdu.