ABD/İsrail-İran savaşı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaşla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı tekrar hedef alan Trump, küfür etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Donald Trump duyurdu! "İran ile yarın anlaşabiliriz" ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden gerilimde Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep ederek İran'a yönelik tehditlerde bulundu ve 'Elektrik Santrali ve Köprü Günü' ilan etti. Trump, İran'ın derinliklerindeki dağlardan ağır yaralı bir F-15 mürettebat üyesinin kurtarıldığını belirtti. Pazartesi günü Oval Ofis'te askeri yetkililerle bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu ve İran üzerinde 7 saat geçirildiğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını isteyen Trump, aksi takdirde 'cehennemde yaşayacaklarını' söyledi. Salı günü İran'da 'Elektrik Santrali ve Köprü Günü' olacağını belirterek, ülke genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yıkılacağını ima etti. Trump, İran'ın anlaşma yapmadığı takdirde her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşündüğünü aktardı. Pazartesi günü İran ile bir anlaşmaya varılabileceği yönünde açıklama yaptı ve müzakerelerin sürdüğünü belirtti. ABD'nin İran'daki protestoculara ve bölgedeki Kürtlere silah gönderdiğini söyledi.

İRAN'IN DÜŞÜRDÜĞÜ F-15E

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay.

"İRAN ÜZERİNDE 7 SAAT GEÇİRDİK"

Pazartesi günü saat 13.00’te (TSİ 20.00) Oval Ofis’te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği.

"ŞU BOĞAZI AÇIN!"

Lanet olası boğazı açın, sizi deliler! Yoksa cehennemde yaşayacaksınız! İzleyin! Allah'a şükürler olsun!Salı günü İran’da Elektrik Santrali ve Köprü Günü olacak"

"İRAN İLE PAZARTESİ ANLAŞABİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Büyük bir saldırı için salı gününü işaret Trump, "İran’da Elektrik Santrali ve Köprü Günü olacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılmasını isteyen Trump, "Şu boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.

İran'ın anlaşma yapmadığı takdirde her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşündüğünü belirten Trump, "Ülke genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yıkıldığını göreceksiniz" dedi. Pazartesi günü İran ile bir anlaşmaya varabileceğini aktaran Trump, "Bence yarın için iyi bir şans var, şu anda müzakere ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"İRAN'DAKİ KÜRTLERE SİLAH GÖNDERDİK"

"İranlı protestoculara ve bölgedeki Kürtlere de silah gönderdik" diyen Donald Trump, "Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular" dedi.

SON AÇIKLAMASINDA SÜREYİ UZATTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.

Trump, sosyal medya hesabından, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00)" paylaşımını yaparak, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı 48 saatlik süreyi uzattığını duyurdu.