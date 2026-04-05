ABD, İran'da düşen savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardı

ABD, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardı. Operasyon sırasında çatışma çıktığı öğrenilirken, ABD Özel Kuvvetleri'nin pilotu kurtarıp başarıyla bölgeden çıktığı belirtildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 07:16
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 08:44

Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde 'ye ait bir F-15 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdü. Mürettebattan biri kurtarılırken, ikinci pilotu bulmak için İran ve ABD güçleri arasında adeta yarış yaşandı.

İKİNCİ PİLOT DA KURTARILDI

Taraflar arasında yaşanan çatışmaların ardından ABD, uçağın düştüğü bölgeye düzenlediği operasyonla uçaktaki ikinci pilotu da kurtardı.

ÖZEL KOMANTO TİMİNDEN OPERASYON

ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ordusunun ülkede düşürdüğü ABD'ye ait savaş uçağındaki mürettebattan ikincisinin de kurtarıldığı aktarıldı. Haberde, operasyonun yüksek hava desteğine sahip özel bir komando birimi tarafından yürütüldüğü ve tüm kuvvetlerin artık İran'dan ayrıldığı ileri sürüldü.

ABD özel kuvvetlerinin arama ve kurtarma görevinin bir parçası olarak cuma günü ve dün İran'a konuşlandırıldığı belirtilen haberde, pilotun uçağın düşürülmesinden birkaç saat sonra kurtarıldığı ve ikinci personelin bulunması ve kurtarılmasının bir günden fazla sürdüğü vurgulandı.

Haberde "Uçağın düşürülmesi, ABD ordusu için bir kabus senaryosuydu." ifadesi kullanıldı.

DONALD TRUMP DOĞRULADI

Operasyona ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihimizin en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini yaptık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Onu kurtardık! Sevgili Amerikalılar, son birkaç saat içinde ABD Silahlı Kuvvetleri, ABD tarihinin en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, aynı zamanda son derece saygın bir albay olan ve size büyük bir sevinçle bildirmek isterim ki sağ salim olan muhteşem mürettebat üyelerimizden biri için düzenlendi!

Bu cesur savaşçı, İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe ona yaklaşan düşmanlarımız tarafından kovalanıyordu. Ancak asla gerçekten yalnız değildi çünkü Başkomutanı, Savaş Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve savaşçı arkadaşları 24 saat boyunca konumunu takip ediyor ve kurtarılması için özenle planlar yapıyordu.

"PİLOT YARALI ANCAK DURUMU İYİ"

Benim talimatımla, ABD ordusu onu kurtarmak için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdi. Yaralandı ancak durumu iyi. Bu mucizevi arama ve kurtarma operasyonu, dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti; ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmak istemediğimiz için bunu doğrulamamıştık.

ASKERİ TARİHTE İLK!

Askeri tarihte ilk kez, iki ABD'li pilot, düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarıldı. Asla bir Amerikan savaşçısını geride bırakmayacağız! Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden, hatta yaralanmadan gerçekleştirebilmiş olmamız, İran semalarında ezici bir hava hakimiyeti ve üstünlüğü elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlamaktadır.

"TÜM AMERİKALILAR GURUR DUYMALI"

Bu, Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve diğer herkes dahil tüm Amerikalıların gurur duyması ve bu konuda birleşmesi gereken bir andır. Dünya tarihinin en iyi, en profesyonel ve en ölümcül ordusuna sahibiz. Tanrı Amerika'yı korusun, tanrı askerlerimizi korusun ve herkese mutlu Paskalya!"

ÇATIŞMA İDDİASI

Öte yandan Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera, düşürülen uçağın kayıp pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonda, ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia etti.

Kanalın ABD hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, gece saatlerinde düşen savaş uçağının kayıp pilotunun yerinin tespit edildiği belirtildi. Haberde, pilotu kurtarmak için başlatılan operasyon sırasında bölgede ABD ile İran güçleri arasında "şiddetli çatışma" çıktığı öne sürüldü.

Pilotun İran topraklarından çıkarıldığına ilişkin bilgilerin doğrulanamadığı haberde, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle hem kayıp pilotun hem de kurtarma ekibinin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.

