Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

'Donald Trump hastaneye kaldırıldı' iddiasına Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar gündeme oldu. Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Beyaz Saray, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 05:40

ABD Başkanı ’ın sağlık durumunun kötüleşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine ’dan söz konusu iddialara yönelik resmi açıklama geldi.

EN SON ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASINDA GÖRÜLDÜ

ABD medyasında ve sosyal medya platformlarında, ABD Başkanı Trump’ın Washington’daki Ulusal Askeri Hastane’ye kaldırıldığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle Trump’ın son günlerde kamuoyunda görünmemesi, bu iddiaların kısa sürede geniş kitlelere yayılmasına neden oldu.

BEYAZ SARAY’DAN NET YALANLAMA

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Cheung, "Başkan Trump kadar Amerikan halkı için daha çok çalışan bir başkan hiç olmamıştır. Bu Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis’te aralıksız çalışmaktadır. Tanrı onu kutsasın" ifadelerini kullandı.

Cheung’un açıklaması, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşılırken, böylece iddialara kurumsal düzeyde de yanıt verilmiş oldu.

TRUMP’IN PROGRAMINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

ABD Başkan Trump’ın son günlerde kamuoyu karşısına çıkmaması ve programındaki değişiklikler dikkat çekti. Trump, en son çarşamba akşamı ulusa sesleniş konuşmasında ekranlarda görüldü.

Bunun ardından kamuoyunda görünmeyen Trump’ın, hafta sonu için genellikle tercih ettiği Florida’daki Mar-a-Lago yerine Washington’da kalması planlandı. Beyaz Saray’ın Cumartesi günü sabah saatlerinde programını erken tamamlaması da Trump’ın gün içerisinde herhangi bir etkinliğe katılmayacağı şeklinde yorumlandı.

ETİKETLER
#donald trump
#sağlık durumu
#Sosyal Medya Iddiaları
#Beyaz Saray
#Steven Cheung
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.