ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumunun kötüleşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Beyaz Saray’dan söz konusu iddialara yönelik resmi açıklama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Donald Trump hastaneye kaldırıldı' iddiasına Beyaz Saray'dan açıklama Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneye kaldırıldığına dair sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı. Sosyal medyada Trump'ın Washington'daki Ulusal Askeri Hastane'ye kaldırıldığı iddia edildi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, iddiaları yalanlayarak Trump'ın Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis'te çalıştığını belirtti. Açıklama, Beyaz Saray'ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşıldı. Trump'ın son günlerde kamuoyu karşısına çıkmaması ve programındaki değişiklikler dikkat çekti.

EN SON ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASINDA GÖRÜLDÜ

ABD medyasında ve sosyal medya platformlarında, ABD Başkanı Trump’ın Washington’daki Ulusal Askeri Hastane’ye kaldırıldığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle Trump’ın son günlerde kamuoyunda görünmemesi, bu iddiaların kısa sürede geniş kitlelere yayılmasına neden oldu.

BEYAZ SARAY’DAN NET YALANLAMA

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı. Cheung, "Başkan Trump kadar Amerikan halkı için daha çok çalışan bir başkan hiç olmamıştır. Bu Paskalya hafta sonu boyunca Beyaz Saray ve Oval Ofis’te aralıksız çalışmaktadır. Tanrı onu kutsasın" ifadelerini kullandı.

Cheung’un açıklaması, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşılırken, böylece iddialara kurumsal düzeyde de yanıt verilmiş oldu.

TRUMP’IN PROGRAMINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

ABD Başkan Trump’ın son günlerde kamuoyu karşısına çıkmaması ve programındaki değişiklikler dikkat çekti. Trump, en son çarşamba akşamı ulusa sesleniş konuşmasında ekranlarda görüldü.

Bunun ardından kamuoyunda görünmeyen Trump’ın, hafta sonu için genellikle tercih ettiği Florida’daki Mar-a-Lago yerine Washington’da kalması planlandı. Beyaz Saray’ın Cumartesi günü sabah saatlerinde programını erken tamamlaması da Trump’ın gün içerisinde herhangi bir etkinliğe katılmayacağı şeklinde yorumlandı.