ABD savaşın ekonomik etkisiyle bu hafta yüzleşecek

Küresel piyasalar, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik başlattığı savaşın dünya ekonomisine nasıl yansıyacağını anlamaya çalışıyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, enflasyon korkularını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Financial Times’ın aktardığına göre yatırımcılar için asıl belirleyici olacak şey, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri. Çünkü piyasalarda artık şu soru soruluyor: Savaşın yol açtığı enerji şoku fiyatlara ne kadar yansıdı?

Bu hafta açıklanacak iki veri seti kritik önemde. İlki savaş öncesi dönemi gösteren şubat verileri, diğeri ise çatışmanın etkilerinin hissedilmeye başladığı mart verileri olacak.