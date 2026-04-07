Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki adreste meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz şekilde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne’nin, yapılan ilk incelemesinde boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi.

Yaşlı kadını 5 yarım altın için tülbentle boğarak öldürdü

HABERİN ÖZETİ Yaşlı kadını 5 yarım altın için tülbentle boğarak öldürdü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 69 yaşındaki Mürşide Böcüne, evine giren bir şüpheli tarafından 5 yarım altın karşılığında boğularak öldürüldü. Olay, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki bir adreste meydana geldi. Maktul Mürşide Böcüne'nin boğazında tülbent bulunması ve yapılan ilk incelemelerde boğularak öldürüldüğü değerlendirildi. Şüpheli E.A.'nın, olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla 5 adet yarım altını bir kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda E.A., B.A. ve A.Ç.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞLI KADINI TÜLBENTLE BOĞDU

Yapılan kontrollerde yaşlı kadının üzerinde bulunan altınların da alındığı tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bölgedeki 100 farklı güvenlik kamerası incelenerek yaklaşık bin 200 saatlik görüntü analizi yapıldı. Maktulün eşi evden ayrıldıktan sonra sokağa giren siyah giyimli şüphelinin 32 yaşındaki E.A. olduğu tespit edildi.

5 YARIM ALTINI BOZDURDU

Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla ilgili E.A., 20 yaşındaki B.A. ve 16 yaşındaki A.Ç.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16 yaşındaki A.Ç.A. savcılıktan serbest bırakılırken, 20 yaşındaki B.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yaşlı kadını 5 yarım altın için öldürdüğü belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.