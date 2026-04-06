Bursa'da katliam gibi kavga! 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, ilçeye bağlı kırsal Narlıca Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Zeki Yıldız'ın işlettiği kahvehanede 2 hafta önce Mutlu B., aralarında husumet olan bir kişiyle tartıştı. Kavgayı ayıran Zeki Yıldız ile Mutlu B. arasında olayın ardından husumet başladı.
Bugün saat 20.00 sıralarında Zeki Yıldız, oğulları 28 yaşındaki Semih Yıldız ve 29 yaşındaki Melih Yıldız ile beraber Mutlu B.'nin olduğu kahvehaneye giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Mutlu B., silahla Zeki Yıldız ve oğullarına kurşun yağdırdı. Olayın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekipleri Zeki Yıldız ve Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiğini, Melih Yıldız'ın ise yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı genç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mutlu B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.