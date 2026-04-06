3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Bursa'da katliam gibi kavga! 2 kişiyi öldürdü 1 kişiyi yaraladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri, kavga sırasında husumetli olduğu kişiye ve oğullarına kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 22:24

Bursa'nın ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, ilçeye bağlı kırsal Narlıca Mahallesi oldu.

Olayda, 59 yaşındaki Zeki Yıldız ve oğulları Semih Yıldız (28) ile Melih Yıldız (29) silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda Zeki Yıldız ve Semih Yıldız hayatını kaybederken, Melih Yıldız yaralandı.
Olayın faili Mutlu B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayın geçmişinde, 2 hafta önce bir kahvehanede Mutlu B. ile husumetli olduğu bir kişi arasındaki tartışma sonrası Zeki Yıldız ile Mutlu B. arasında husumet başladığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Zeki Yıldız'ın işlettiği kahvehanede 2 hafta önce Mutlu B., aralarında olan bir kişiyle tartıştı. Kavgayı ayıran Zeki Yıldız ile Mutlu B. arasında olayın ardından husumet başladı.

Bugün saat 20.00 sıralarında Zeki Yıldız, oğulları 28 yaşındaki Semih Yıldız ve 29 yaşındaki Melih Yıldız ile beraber Mutlu B.'nin olduğu kahvehaneye giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mutlu B., silahla Zeki Yıldız ve oğullarına kurşun yağdırdı. Olayın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekipleri Zeki Yıldız ve Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiğini, Melih Yıldız'ın ise yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı genç, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mutlu B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

