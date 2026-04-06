Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Binanın duvarı çöktü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde saat 19.00 sıralarında büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Veliefendi Mahallesi'nde Saha Yolu Sokak üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaatta beton dökme işlemi yapıldığı sırada basınç nedeniyle binanın 3. katındaki apartman boşluğu ve bir daire içindeki duvarda yıkılma meydana geldi. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 inşaat yetkilisi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Zabıta mühendisi tarafından yapılan incelemenin ardından binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.