Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Binanın duvarı çöktü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde akşam saatlerinde büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Bir inşaatta beton dökme çalışması sırasında bitişiğindeki 5 katlı binanın duvarı çöktü. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada hasar oluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 21:59

İstanbul'un ilçesinde saat 19.00 sıralarında büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Veliefendi Mahallesi'nde Saha Yolu Sokak üzeri oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir inşaatta yapılan beton dökme işlemi sırasında bitişik 5 katlı binanın duvarında yıkılma meydana geldi.
Olay, Veliefendi Mahallesi'nde Saha Yolu Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında yaşandı.
Beton dökme işlemi sırasında oluşan basınç nedeniyle binanın 3. katındaki apartman boşluğu ve bir daire içindeki duvarda yıkılma oluştu.
Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada hasar oluştu.
Olayla ilgili 2 inşaat yetkilisi karakola götürüldü.
Zabıta mühendisinin incelemesi sonucunda binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaatta beton dökme işlemi yapıldığı sırada basınç nedeniyle binanın 3. katındaki apartman boşluğu ve bir daire içindeki duvarda yıkılma meydana geldi. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 inşaat yetkilisi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Zabıta mühendisi tarafından yapılan incelemenin ardından binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.