Zabıt katibi ve İKM alımı başvuru ne zaman şartlar neler?

Adalet Bakanlığı 2026 personel temin süreci, Türkiye genelinde kamu görevine atanmak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. 15 bin kişilik kapsamlı alımda zabıt katibi, infaz koruma memuru ve mübaşir gibi önemli kadrolar ön plana çıkarken, başvuru tarihlerine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

ZABIT KATİBİ VE İKM BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakanlıkça sürdürülen hazırlık çalışmalarının son safhaya ulaştığı ifade ediliyor. Mevcut bilgiler doğrultusunda, Adalet Bakanlığı personel alımı ilanının nisan ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor. İlanın yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri ve sürece dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılacak. Adliyeleri, ceza infaz kurumlarını ve merkez teşkilatını kapsayacak alımlarda çeşitli meslek gruplarına yer verilmesi planlanıyor. İnfaz ve koruma memuru (İKM), zabıt katibi ve büro personeli gibi unvanların yanında mübaşir ile güvenlik görevlisi kadrolarının da açılması öngörülüyor.

ZABIT KATİBİ VE İKM ŞARTLARI NELER?

Başvuru koşulları, kadro dağılımı ve özel kriterler resmi ilan yayımlandığında netlik kazanacak. Adayların süreci dikkatle izleyerek Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor. Teknik ve destek pozisyonlarının da alım sürecine dahil edilmesi planlanıyor. Teknisyen, tekniker, hemşire ve sağlık teknikeri gibi görevlerin yanı sıra psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis ve istatistikçi gibi alanlarda da personel görevlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca işaret dili tercümanı ile aşçı, şoför ve hizmetli gibi destek personeli kadrolarının da ilan kapsamında yer alması beklenmektedir.