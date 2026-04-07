Artemis II ile tarihin en uzak noktası: Ay yolculuğunda rekor anları paylaşıldı

Artemis II göreviyle Ay'a doğru yola çıkan NASA mürettebatı insanlığı uzay uçuşları tarihinde rekora imza attı. Ekip Dünya'dan 406 bin 700 kilometre uzaklığa ulaşarak uzay keşiflerinde yeni dönemin kapısını aralamış oldu. NASA geçiş anından video yayınladı.

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 05:27
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 05:33

NASA'nın Artemis II görevinde mürettebat katettiği mesafeyle rekor kırmış oldu.

NASA'nın Artemis II görevi, insanlık tarihinde ulaşılan en uzak mesafeyle rekor kırdı.
Artemis II mürettebatı, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak rekor kırdı.
Bu rekor, 1970'teki Apollo 13 görevinin rekorunu yaklaşık 6 bin 600 kilometre aştı.
Artemis II görevi, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a yapılan ilk yolculuktur.
Görev, uzay aracı sistemlerini test edecek, Ay'ın görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve iniş bölgelerini araştıracak.
Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.
NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, "insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi. Bu anlara ait görüntüler paylaşıldı.

EN UZAK MESAFEYE ERİŞİLDİ

Paylaşımda, Artemis II mürettebatının Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiği bildirildi.

Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika boyunca iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.

50 YILIN ARDINDAN BİR İLK

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

