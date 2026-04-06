Artemis II görevinde neden iPhone 17 Pro Max kullanılıyor

NASA’nın uzaya götürülecek ekipmanlar konusunda ne kadar katı olduğu bilinir. Astronotların yanlarına alabilecekleri her şey, uzun ve detaylı bir onay sürecinden geçmek zorunda. İşte bu yüzden Artemis II görevi için alınan son karar teknoloji dünyasını biraz şaşırttı.
Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, NASA’dan “uzay vizesi” almayı başardı. Böylece cihaz, derin uzay yolculuğunda kullanılmak üzere resmi olarak onaylanan ilk iPhone modellerinden biri oldu.
Üstelik bu karar, NASA’nın genellikle yıllar süren test ve sertifikasyon süreçleri düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici.
Bir akıllı telefonun uzay görevine kabul edilmesi düşündüğünüzden çok daha karmaşık bir süreç. iPhone’un bu onayı alabilmesi için BioServe Space Technologies tarafından yürütülen dört aşamalı testten geçmesi gerekiyordu.
İlk aşamada cihazın donanımı detaylı bir güvenlik incelemesine alındı. Ardından radyasyon etkileri ve özellikle ekran camının kırılması gibi potansiyel riskler mercek altına yatırıldı. Çünkü uzay ortamında küçük bir cam parçası bile ciddi sorunlara yol açabiliyor.
Bu noktada Apple’ın Ceramic Shield (Seramik Kalkan) teknolojisi önemli bir sınav verdi. Camın dayanıklılığı ve olası kırılma senaryoları titizlikle değerlendirildi.
Son iki aşamada ise farklı bir konuya odaklanıldı: Tespit edilen risklerin mikro yerçekimi ortamında nasıl yönetileceği. Uzayda parçaların nasıl davranacağı, ekipmanların güvenliği ve astronotların korunması gibi konular için çeşitli senaryolar test edilip doğrulandı.
Astronotların iPhone kullanacak olması kulağa biraz sıra dışı gelebilir. Ama beklendiği gibi bir kullanım olmayacak.
NASA’ya göre bu telefonlar internete bağlanmak için kullanılmayacak. Bluetooth ya da ağ bağlantısı da aktif olmayacak. Yani astronotlar uzaydan sosyal medyaya fotoğraf yüklemeyecek.
iPhone’ların görevdeki rolü yüksek kaliteli fotoğraf ve video kaydı yapmak. Astronotlar, görev sırasında yaşadıkları deneyimleri ve uzaydaki anları bu cihazlarla belgeleyebilecek.