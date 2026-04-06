Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

NASA Artemis ii görevinden Dünya ve Ay'ın yeni fotoğrafları!

Artemis II görevi kapsamında Ay’a doğru ilerleyen Orion uzay aracındaki mürettebat, Dünya’nın uzaydan çekilmiş yeni görüntülerini paylaşırken, görev boyunca Ay’ın daha önce insan gözüyle görülmemiş bölgelerine ilişkin kritik veriler toplanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:44

İnsanlı Ay görevlerine yarım asrı aşkın bir aranın ardından yeniden başlayan Artemis II kapsamında elde edilen ilk görüntüler, hem Dünya’nın uzaydan görünümünü hem de görev sürecine dair önemli detayları ortaya koydu.

NASA ARTEMİS II'DEN DÜNYA'NIN YENİ FOTOĞRAFLARI

Artemis II görevi kapsamında uzay aracı, Ay’a doğru ilerleyişini sürdürürken mürettebat tarafından kaydedilen görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Uzay aracının penceresinden çekilen karelerde Dünya’nın uzaydan görünümü net şekilde yer alırken, bir diğer görüntüde gezegenin tam küresel formu dikkat çekti.

Bu görüntüler, görev sürecinin teknik ilerleyişi kadar görsel açıdan da büyük ilgi uyandırdı. Görev boyunca astronotlar yalnızca gözlem yapmakla kalmayıp uzay aracındaki sistemlerin performansını da test ediyor.

Uzay yolculuğu sırasında iletişim, navigasyon ve yaşam destek sistemlerinin gerçek koşullarda denenmesi, gelecekte planlanan daha uzun süreli görevler için kritik veri sağlıyor. Aynı zamanda Dünya ile olan mesafenin artmasıyla birlikte iletişim gecikmeleri ve sinyal kesintileri gibi durumlar da test edilerek analiz ediliyor.

AY’IN GÖRÜLMEYEN YÜZÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Artemis II görevi, Ay yüzeyinin daha önce doğrudan insan gözlemiyle incelenmemiş bölgelerine odaklanması açısından büyük önem taşıyor. Görev kapsamında uzay aracı Ay’ın etrafında bir tur atacak ve bu sırada farklı açılardan görüntüleme yapılacak. Bu süreçte Ay’ın karanlıkta kalan bölgeleri ve yüzey detayları daha kapsamlı şekilde incelenecek.

Astronotların elde ettiği veriler, yalnızca görsel kayıtlarla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda yüzey yapısı, ışık yansımaları ve coğrafi özelliklere dair gözlemler de kaydedilecek.

Bu veriler, gelecekte planlanan iniş görevleri için uygun bölgelerin belirlenmesinde kullanılacak. Özellikle insanlı iniş hedefi taşıyan sonraki görevler için bu tür doğrudan gözlemler büyük önem taşıyor.

ARTEMIS PROGRAMININ GELECEK HEDEFLERİ

Artemis II, Ay’a iniş içermese de sonraki görevlerin temelini oluşturan kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor. Görevde elde edilecek teknik ve bilimsel veriler, insanlı iniş planlarının yapılacağı Artemis III için yol gösterici olacak. Uzay aracının performansı ve mürettebatın deneyimi, sistemlerin güvenilirliğini doğrudan etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor.

Programın uzun vadeli hedefleri ise yalnızca Ay ile sınırlı değil. Ay görevleri, insanlığın daha uzak hedeflere ulaşabilmesi için bir hazırlık süreci olarak görülüyor. Bu kapsamda elde edilen tüm veriler, gelecekte Mars’a yapılması planlanan insanlı görevler için altyapı oluşturacak. Ay çevresinde gerçekleştirilen bu test uçuşları, derin uzay görevlerinin en önemli basamaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Artemis II görevi ne zaman başladı?

Artemis II görevi Nisan ayı başında başlatıldı ve insanlı Ay görevlerine uzun bir aradan sonra yeniden geçişi temsil ediyor. Görev süresi boyunca mürettebat Ay çevresinde çeşitli testler ve gözlemler gerçekleştiriyor.

Artemis II astronotları Ay’a inecek mi?

Bu görevde astronotlar Ay yüzeyine iniş yapmayacak. Görev, Ay etrafında uçuş gerçekleştirerek sistem testleri yapmak ve veri toplamak üzerine planlandı.

ETİKETLER
#nasa
#Orion
#Uzay Araştırmaları
#Ay Görevi
#Artemis Ii
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.