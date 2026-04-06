NASA Artemis ii görevinden Dünya ve Ay'ın yeni fotoğrafları!

İnsanlı Ay görevlerine yarım asrı aşkın bir aranın ardından yeniden başlayan Artemis II kapsamında elde edilen ilk görüntüler, hem Dünya’nın uzaydan görünümünü hem de görev sürecine dair önemli detayları ortaya koydu.

NASA ARTEMİS II'DEN DÜNYA'NIN YENİ FOTOĞRAFLARI

Artemis II görevi kapsamında Orion uzay aracı, Ay’a doğru ilerleyişini sürdürürken mürettebat tarafından kaydedilen görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Uzay aracının penceresinden çekilen karelerde Dünya’nın uzaydan görünümü net şekilde yer alırken, bir diğer görüntüde gezegenin tam küresel formu dikkat çekti.

Bu görüntüler, görev sürecinin teknik ilerleyişi kadar görsel açıdan da büyük ilgi uyandırdı. Görev boyunca astronotlar yalnızca gözlem yapmakla kalmayıp uzay aracındaki sistemlerin performansını da test ediyor.

Uzay yolculuğu sırasında iletişim, navigasyon ve yaşam destek sistemlerinin gerçek koşullarda denenmesi, gelecekte planlanan daha uzun süreli görevler için kritik veri sağlıyor. Aynı zamanda Dünya ile olan mesafenin artmasıyla birlikte iletişim gecikmeleri ve sinyal kesintileri gibi durumlar da test edilerek analiz ediliyor.

AY’IN GÖRÜLMEYEN YÜZÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Artemis II görevi, Ay yüzeyinin daha önce doğrudan insan gözlemiyle incelenmemiş bölgelerine odaklanması açısından büyük önem taşıyor. Görev kapsamında uzay aracı Ay’ın etrafında bir tur atacak ve bu sırada farklı açılardan görüntüleme yapılacak. Bu süreçte Ay’ın karanlıkta kalan bölgeleri ve yüzey detayları daha kapsamlı şekilde incelenecek.

Astronotların elde ettiği veriler, yalnızca görsel kayıtlarla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda yüzey yapısı, ışık yansımaları ve coğrafi özelliklere dair gözlemler de kaydedilecek.

Bu veriler, gelecekte planlanan iniş görevleri için uygun bölgelerin belirlenmesinde kullanılacak. Özellikle insanlı iniş hedefi taşıyan sonraki görevler için bu tür doğrudan gözlemler büyük önem taşıyor.

ARTEMIS PROGRAMININ GELECEK HEDEFLERİ

Artemis II, Ay’a iniş içermese de sonraki görevlerin temelini oluşturan kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor. Görevde elde edilecek teknik ve bilimsel veriler, insanlı iniş planlarının yapılacağı Artemis III için yol gösterici olacak. Uzay aracının performansı ve mürettebatın deneyimi, sistemlerin güvenilirliğini doğrudan etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor.

Programın uzun vadeli hedefleri ise yalnızca Ay ile sınırlı değil. Ay görevleri, insanlığın daha uzak hedeflere ulaşabilmesi için bir hazırlık süreci olarak görülüyor. Bu kapsamda elde edilen tüm veriler, gelecekte Mars’a yapılması planlanan insanlı görevler için altyapı oluşturacak. Ay çevresinde gerçekleştirilen bu test uçuşları, derin uzay görevlerinin en önemli basamaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Artemis II görevi ne zaman başladı?

Artemis II görevi Nisan ayı başında başlatıldı ve insanlı Ay görevlerine uzun bir aradan sonra yeniden geçişi temsil ediyor. Görev süresi boyunca mürettebat Ay çevresinde çeşitli testler ve gözlemler gerçekleştiriyor.

Artemis II astronotları Ay’a inecek mi?

Bu görevde astronotlar Ay yüzeyine iniş yapmayacak. Görev, Ay etrafında uçuş gerçekleştirerek sistem testleri yapmak ve veri toplamak üzerine planlandı.