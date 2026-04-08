Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Pınar Altuğ ile evli olan Yağmur Atacan gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi: Resmen inat ettim

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti 2008 yılında evlendi. Sık sık dış görüntüleri ve açıklamalarıyla eleştiri alan çift, gelen olumsuz yorumlara yıllar sonra cevap verdi. Yağmur Atacan'ın Pınar Altuğ ile olan evliliği hakkında sözleri gündem oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 12:25

dış görünümüyle ilgili gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündem oluyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin arasındaki yaş farkına gelen eleştirilere ilk kez cevap veren Yağmur Atacan, "Buna resmen inat ettim" dedi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yaş farkı eleştirilerine ve evliliklerindeki tartışma nedenlerine dair açıklamalarda bulundu.
Yağmur Atacan, Pınar Altuğ ile aralarındaki yaş farkına yönelik eleştirilere ilk kez cevap vererek, bu ilişkiye 'inat' ettiğini belirtti.
Pınar Altuğ, eşiyle en son tartıştıkları konunun, beklediği baş başa romantik zaman yerine eşinin kalabalık bir davet organize etmesi olduğunu anlattı.
Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 doğumlu olup, 1994'te Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilmiştir.
Pınar Altuğ, 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmış ve birçok dizide rol almıştır.
YAĞMUR ATACAN ELEŞTİRİLERE İLK KEZ CEVAP VERDİ

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti 2008 yılında nikah masasına oturdu. Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un evliliğinden Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Yağmur Atacan ilk kez eleştiriler hakkında konuştu ve Biz ilk birlikteyken herkes, 'bunlar 2 ay sürmez, 4 ay dayanmaz' diyordu. Ben de o dönemde buna resmen inat ettim. Kendi kendime, 'madem öyle diyorsunuz, ben bu ilişkide ömür boyu kalacağım' dedim" sözleriyle cevap verdi.

PINAR ALTUĞ EŞİ YAĞMUR ATACAN İLE SON KAVGALARININ NEDENİNİ ANLATMIŞTI

Son olarak "En son ne için tartıştınız?" sorusuna da cevaplayan 51 yaşındaki Pınar Altuğ, "Geçen hafta sonu tekneye çıktık. Ben çok yorgundum, baş başa zaman geçirmeyi beklerken eşim herkesi davet etmiş. Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Kalabalık olunca şaşırdım ama ertesi gün sözünü tuttu, baş başa vakit geçirdik." dedi.

PINAR ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

2 Eylül 1974 doğumlu Pınar Altuğ, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir. 1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Altuğ, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde de rol aldı.

Ad SoyadPınar Altuğ
Doğum Tarihi2 Eylül 1974
MeslekOyuncu, Sunucu, Eski Mankenci
Kariyer Başlangıcı (Önemli Olay)1994 Miss Turkey Yarışması (Türkiye Güzeli)
Temsil Edilen YarışmaMiss World
Sunuculuk Deneyimi1995-1998 (Çeşitli Magazin Programları)
Oynadığı DizilerKurt Kapanı (2000), Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım, Aile Reisi
