Pınar Altuğ ile evli olan Yağmur Atacan gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi: Resmen inat ettim

Pınar Altuğ dış görünümüyle ilgili gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündem oluyor. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin arasındaki yaş farkına gelen eleştirilere ilk kez cevap veren Yağmur Atacan, "Buna resmen inat ettim" dedi.
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti 2008 yılında nikah masasına oturdu. Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un evliliğinden Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Yağmur Atacan ilk kez eleştiriler hakkında konuştu ve Biz ilk birlikteyken herkes, 'bunlar 2 ay sürmez, 4 ay dayanmaz' diyordu. Ben de o dönemde buna resmen inat ettim. Kendi kendime, 'madem öyle diyorsunuz, ben bu ilişkide ömür boyu kalacağım' dedim" sözleriyle cevap verdi.
Son olarak "En son ne için tartıştınız?" sorusuna da cevaplayan 51 yaşındaki Pınar Altuğ, "Geçen hafta sonu tekneye çıktık. Ben çok yorgundum, baş başa zaman geçirmeyi beklerken eşim herkesi davet etmiş. Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Kalabalık olunca şaşırdım ama ertesi gün sözünü tuttu, baş başa vakit geçirdik." dedi.
2 Eylül 1974 doğumlu Pınar Altuğ, Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir. 1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Altuğ, Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde de rol aldı.
|Bilgi
|Detay
|Ad Soyad
|Pınar Altuğ
|Doğum Tarihi
|2 Eylül 1974
|Meslek
|Oyuncu, Sunucu, Eski Mankenci
|Kariyer Başlangıcı (Önemli Olay)
|1994 Miss Turkey Yarışması (Türkiye Güzeli)
|Temsil Edilen Yarışma
|Miss World
|Sunuculuk Deneyimi
|1995-1998 (Çeşitli Magazin Programları)
|Oynadığı Diziler
|Kurt Kapanı (2000), Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım, Aile Reisi